Otto López se ha establecido como uno de los mejores jugadores de los Marlins.

No es sorpresa que Kyle Schwarber sea el actual líder de jonrones de Grandes Ligas con (20), tampoco es sorpresa que Christopher Sánchez sea el máximo ponchador de la temporada con (80), pero que el dominicano Otto López, sea líder en hits y en promedio de bateo en ambas ligas, es una gran sorpresa.

Luego de 46 partidos, López, totaliza 63 hits, seis por encima de su más cercano persecutor, Luis Arráez (57).

El campocorto quien se ha ganado el puesto de tercero al palo en la alineación de los Marlins de Miami, lidera las Grandes Ligas en promedio de bateo con .344.



Bateo élite Otto López

En 183 turnos al bate, tiene 4 jonrones, 13 dobles (tercero en la liga) y dos triples, con 21 carreras impulsadas.

Otto Lopez gives the Marlins the lead with an RBI single#Marlins pic.twitter.com/mUTurhni7d — Kevin Barral (@kevin_barral) May 17, 2026

López acumula un WAR de 2.4, solo detrás Andy Pages (3.1), Jordan Walker (3.0) en toda la liga.

De esta estadística 2 puntos se han sumado por su contribución ofensiva y 0.4 por su aporte en defensa.

Otto López rumbo al All Star

Con estas estadísticas, el dominicano, quien también tiene nacionalidad canadiense, tiene el carril de adentro para ser seleccionado como uno de los infielders de la Liga Nacional en el Juego de Estrellas 2026.

Otto López es el primer jugador con 60 hits conectados en la temporada. #FightinFish pic.twitter.com/xmlwT2aFFQ — Daniel Álvarez-Montes (@DanielAlvarezEE) May 16, 2026

Vestigios

En 2025, López conectó 15 jonrones, 21 dobles y remolcó 77 vueltas en 143 partidos.