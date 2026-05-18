Museos: guardianes de la identidad dominicana

La humanidad lleva siglos soñando con máquinas del tiempo, ignorando que ya caminamos dentro de ellas cada vez que entramos a un museo.

Existe un dicho popular que afirma que, “si las paredes hablaran, tendrían mucho que contar”, pero en los museos nacionales, esas historias ya son contadas por cada una de las piezas exhibidas, donde el pasado sigue respirando en el presente, ayudándonos a entender quiénes fuimos y quiénes somos hoy.

En República Dominicana, los museos desempeñan un papel clave en la preservación de la memoria histórica y la identidad cultural. Actualmente, existen alrededor de 15 museos estatales que operan bajo la Dirección General de Museos, la mayoría ubicados en la Zona Colonial de Santo Domingo. Y a su vez, la Red Nacional de Museos integra más de 75 espacios públicos y privados con el propósito de unificar, promover y preservar el patrimonio histórico y cultural dominicano.

De acuerdo con el informe “Caracterización de Museos en República Dominicana”, realizado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en 2023, el 36.8 % de los museos del país son gestionados por el Estado. Sin embargo, una parte significativa de los espacios museográficos pertenece al sector privado o es administrada por fundaciones, representando el 23.7 % con relación al total general.

“El papel fundamental de los museos es la preservación de la identidad dominicana” afirma el director general de museos, Carlos Andújar, al destacar la responsabilidad de estas instituciones en la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación. Asimismo, señaló que, los museos desempeñan una función esencial en la formación de la conciencia histórica y en el fortalecimiento de los valores que sustentan la identidad nacional.

En ese sentido, expresó que, “Educar para formar, formar para proteger y proteger para salvaguardar el patrimonio para fortalecer la identidad nacional, el patrimonio y la memoria histórica dominicana” constituye un compromiso permanente con la memoria histórica dominicana.

Durante la conversación con ¡Qué Pasa! Andújar explicó que, gran parte de los museos dominicanos están orientados a la historia y al patrimonio colonial, mencionando entre los espacios más emblemáticos: el Museo de las Casas Reales, el Alcázar de Colón, la Fortaleza Ozama y el Museo de las Atarazanas Reales.

También destacó la diversidad temática presente en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, donde funcionan instituciones dedicadas a las ciencias naturales, el arte, la historia y la antropología.

Además de las exposiciones permanentes, muchos museos cuentan con talleres de restauración, bibliotecas, auditorios y tiendas o librerías. Estos espacios complementan la actividad cultural y contribuyen significativamente a la realización de iniciativas educativas, artísticas y académicas vinculadas al quehacer museístico.

En cuanto al público que visita estos espacios, los datos del referido informe reflejaron, en aquel entonces, una importante participación nacional. El 44.3 % de las visitas registradas corresponde a público dominicano, mientras que el 38.6 % pertenece a visitantes extranjeros, evidenciando también el atractivo turístico y cultural de los museos del país.

Fortalecimiento institucional de museos

El director general de Museos, aseguró que actualmente trabajan en estrategias de modernización y fortalecimiento institucional, enfocadas en la capacitación del personal, la conservación de colecciones y la restauración de piezas patrimoniales.

“El problema de un museo no es tener una colección, sino protegerla, conservarla y ponerla en valor”, afirmó.

Añadió que una de las principales dificultades del sector es la falta de especialistas en áreas de conservación y restauración, situación que buscan enfrentar mediante talleres, cursos y programas de formación técnica.

Asimismo, indicó que continúan desarrollando iniciativas de integración cultural, incluyendo actividades como las “Noches Largas de los Museos”, con la intención de ampliar la participación del público tanto en Santo Domingo como en el interior del país.