Dos muertos y dos heridos tras accidente en el Puerto de Jarabacoa

Jarabacoa.– Dos hombres fallecieron y otras dos personas resultaron heridas la tarde de este domingo tras un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Federico Basilis, tramo Jarabacoa–La Vega, específicamente en la zona conocida como El Puerto.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Juan Rumaldo Bello Mercado, de 56 años, y Rafael Santiago Taveras, quienes viajaban en un camión tipo grúa que, presuntamente, sufrió una falla en el sistema de frenos antes de precipitarse por un barranco.

En el hecho también resultaron heridos un hombre aún no identificado y un menor de edad.

De acuerdo con los documentos de identidad encontrados, todos son oriundos de la provincia Montecristi.

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Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Buena Vista, miembros de la Defensa Civil, agentes de la Policía Nacional y de la DIGESETT, quienes realizaron las labores de rescate y asistencia a las víctimas. Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud de La Vega.

El accidente ha vuelto a generar preocupación entre residentes y conductores que transitan por esta vía montañosa, considerada de alto riesgo.

Comunitarios han reiterado el llamado a las autoridades para la reposición de las rampas de emergencia que anteriormente funcionaban en la carretera Jarabacoa–La Vega y que, según denuncian, fueron retiradas durante los trabajos de construcción de la vía.

Según explican, estas rampas permitían detener vehículos que presentaban fallas mecánicas, especialmente pérdida de frenos, evitando tragedias como la ocurrida este domingo.