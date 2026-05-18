SANTO DOMINGO.- Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocurrirán hoy desde las primeras horas de la mañana en Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Barahona, Samaná y Puerto Plata informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo indicó que, en el transcurso de la tarde, las precipitaciones se intensificarán y se extenderán hacia localidades del noreste, el valle del Cibao, la Cordillera Central, el suroeste y la zona fronteriza.

Ante este pronóstico, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró alerta amarilla para las provincias Montecristi, Puerto Plata, San José de Ocoa, Valverde, Dajabón y Santiago Rodríguez, mientras que otras 13 demarcaciones permanecen en alerta verde.

El COE exhortó a los residentes en zonas vulnerables a mantenerse atentos a los boletines oficiales y tomar las previsiones necesarias ante posibles evacuaciones.

Indomet señaló que en las provincias San Pedro de Macorís, La Altagracia y La Romana predominará un cielo medio nublado en ocasiones, con chubascos aislados.

Asimismo, las temperaturas continuarán calurosas, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol sin la debida protección, ingerir suficientes líquidos y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Para este martes, el organismo meteorológico prevé que una vaguada y una onda tropical generen aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento desde la madrugada sobre varias provincias del norte, nordeste, la Cordillera Central y el litoral caribeño.

Durante la tarde, las lluvias serán más intensas sobre la Cordillera Central, el suroeste y la zona fronteriza, donde no se descarta la ocurrencia de granizo aislado.