Los Ángeles. – El japonés Shohei Ohtani no consiguió su mejor desempeño en el montículo del Dodger Stadium, y los Toronto Blue Jays aprovecharon la oportunidad para llevarse el Juego 4 de la Serie Mundial con marcador 6-2, igualando la serie a dos triunfos por lado frente a los Los Angeles Dodgers.

Los Toronto Blue Jays abrieron el marcador en el tercer inning con un cuadrangular de Vladimir Guerrero Jr. con un corredor en base. Más tarde, en la séptima entrada, los Toronto Blue Jays fabricaron un rally de cuatro anotaciones, luego de que Shohei Ohtani dejara a dos corredores a bordo. Los relevistas Anthony Banda y Blake Treinen de los Los Angeles Dodgers no pudieron contener el ataque visitante.

Shohei Ohtani completó seis entradas de labor, en las que permitió cuatro carreras frente a la ofensiva de los Toronto Blue Jays.

Quizas te interese: ¡Segunda consecutiva! Leones aplican paliza a Gigantes y continúan en racha ganadora

Por su parte, el abridor de los Toronto Blue Jays, Shane Bieber, ganador del Cy Young (2020), brilló con una actuación de 5.1 entradas, limitando a los Los Angeles Dodgers a solo una carrera. El dirigente de los Toronto Blue Jays, John Schneider, acudió al bullpen a tiempo para frenar cualquier intento de reacción de los Los Angeles Dodgers.

Con el resultado 6-2, la Serie Mundial se coloca 2-2, asegurando que la definición del campeonato se traslade al Rogers Centre de Toronto para, al menos, un sexto partido.

Los Los Angeles Dodgers se ven obligados a reaccionar para no ceder la iniciativa, mientras que los Toronto Blue Jays continúan demostrando que están listos para pelear el título hasta el final.