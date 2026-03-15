Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela

Las 87 detenciones políticas denunciadas por la ONU bajo su gestión indican que la represión no ha cesado en Venezuela.

Tal parece que todavía operan escuadrones que se resisten a un nuevo orden basado en el libre juego de las ideas. Al no provenir de una organización opositora, sino de una misión de la ONU la denuncia debe investigarse.

María Elena Vásquez

María Elena Vásquez, directora Pro Competencia

Sin que se haya presentado denuncia formal ha intervenido en el conflicto alrededor de las denominadas marcas blancas en los supermercados.

Lo ha hecho con la advertencia de que las mercancías denunciadas como competencia desleal tienen que ajustarse a las normas del mercado. Su decisión será determinante para zanjar el conflicto.

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, presidente Gobierno Español

Mientras en todas partes se persigue a los inmigrantes ilegales, hace gala de una encomiable solidaridad al proporcionarles atenciones médicas gratuitas en los centros de salud.

Ya antes había marcado la diferencia al promover la residencia para unos 500 mil extranjeros con más de cinco años viviendo en España.