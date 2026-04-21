VJ Edgecombe (77) y Tyrese Maxey (0) celebran justo antes de concluir el partido contra los Celtics.

VJ Edgecombe anotó 30 puntos y capturó 10 rebotes jugando a pesar del dolor tras sufrir una fuerte caída al principio del partido, Tyrese Maxey anotó 29 puntos y los Sixers de Filadelfia vencieron a los Boston Celtics 111-97 el martes por la noche para empatar su serie de playoffs a un juego por bando.

Edgecombe encestó seis de los 19 triples de los 76ers. Maxey también repartió nueve asistencias, y Filadelfia se recuperó tras la contundente derrota por 123-91 en el primer partido.

La serie se traslada a Filadelfia para el tercer partido el viernes.

Los Celtics redujeron una desventaja de siete puntos al inicio del último cuarto, dejando el marcador en 91-89, antes de que una racha de 11-0 pusiera a los Sixers nuevamente al frente, 102-89, con poco más de cuatro minutos para el final. Los Celtics retiraron a sus titulares cuando quedaba poco más de un minuto.

Jaylen Brown lideró a los Celtics con 36 puntos. Jayson Tatum aportó 19 puntos, 14 rebotes y nueve asistencias.

Tras un mal desempeño en los tiros de campo en el primer partido, los 76ers necesitaban mucho más de Maxey y Edgecombe. Y lo consiguieron, ya que ambos asumieron la responsabilidad de un equipo que logró un 47,8% de acierto en tiros de campo, incluyendo 19 de 39 desde la línea de tres puntos.

Boston solo encestó 13 de 47 tiros de tres puntos y tuvo un porcentaje de acierto del 39,3% en tiros de campo en general, además de cometer 13 pérdidas de balón que resultaron en 16 puntos para los 76ers.

Filadelfia, que volvió a jugar sin el centro Joel Embiid en el segundo partido, ya que continúa con un programa de fortalecimiento y acondicionamiento físico tras una apendicectomía el 9 de abril, no contó con Edgecombe en dos ocasiones durante breves periodos el martes.

Edgecombe abandonó el campo cojeando, con evidentes signos de dolor, y se dirigió directamente al vestuario para recibir tratamiento tanto en el primer como en el tercer cuarto.

Regresó en cada ocasión y siguió anotando para ayudar a los Sixers a conseguir una ventaja de hasta 13 puntos en el tercer cuarto.

La intensidad fue alta durante todo el partido.

Falta técnica

El partido alcanzó su punto álgido en los primeros minutos, cuando Brown recibió una falta técnica tras su espectacular donqueo sobre Adem Bona, que envió al pívot de los Sixers al suelo.

Las repeticiones parecieron mostrar que el impulso de Brown después de la jugada lo llevó a entrar en contacto con Bona, quien cayó al suelo y dejó a Brown en una posición suspendida sobre él.

Pero el árbitro Marc Davis no lo vio así y pitó falta técnica a Brown.