Santo Domingo. – La República Dominicana anunció este viernes la firma de un acuerdo para la construcción de un puerto espacial comercial en Oviedo, provincia Pedernales, un proyecto que contempla una inversión superior a US$600 millones y que busca insertar al país en la economía espacial global.

El anuncio fue realizado por el presidente Luis Abinader durante su Rendición de Cuentas ante la Asamblea Nacional, en el marco del 182 aniversario de la Independencia Nacional.

“Este mes firmamos un acuerdo histórico con la empresa estadounidense LODHoldingspara el desarrollo de un puerto espacial comercial en Oviedo, en Pedernales, una infraestructura pionera que abre las puertas de nuestro país a la economía espacial global”, manifestó Abinader provocando los aplausos de todos los presentes.

El mandatario explicó que esta infraestructura pionera convertirá a Pedernales en un nuevo eje de desarrollo, no solo turístico y logístico, sino también tecnológico, posicionando a la República Dominicana como plataforma estratégica para operaciones espaciales comerciales en el Caribe.

Inversión extrajera

Este proyecto se enmarca en un contexto de fuerte dinamismo en la inversión extranjera directa (IED).

En 2025, el país captó más de US$5 mil millones, acumulando cuatro años consecutivos por encima de los US$4 mil millones, lo que refleja, según el Gobierno, la confianza de los inversionistas en la estabilidad económica y jurídica nacional.

Nvidia y Google

El puerto espacial se suma a otras apuestas tecnológicas estratégicas anunciadas por el Ejecutivo, como el acuerdo con NVIDIA para desarrollar un Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial, y la inversión de más de US$500 millones de Google para la construcción de un Puerto Internacional de Intercambio Digital en el país.

De acuerdo al Jefe de Estado, con estas iniciativas, el Gobierno apuesta por diversificar la matriz productiva y atraer industrias de alto valor agregado, proyectando a la República Dominicana como un destino competitivo para la tecnología avanzada y la innovación en la región.