Santo Domingo. — El exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, desmintió las afirmaciones del presidente Luis Abinader, quien sostuvo que el 80 % de los préstamos contratados por su gobierno se ha destinado al pago de compromisos heredados de las administraciones de Leonel Fernández y Danilo Medina.

A través de un hilo publicado en su cuenta de X (Twitter) bajo el título “1 minuto, 3 mentiras”, Jiménez aseguró que los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Crédito Público y la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) contradicen las declaraciones del mandatario.

“Es falso que el endeudamiento haya sido mayormente para pagar deuda vieja, falso que el gobierno haya reducido la deuda como porcentaje del PIB y falso que sea el único gobierno donde se ha reducido deuda porcentual”, afirmó el exministro.

Según cifras de la Dirección General de Crédito Público, entre septiembre de 2020 y agosto de 2025 el Gobierno ha desembolsado US$38,302 millones, de los cuales US$17,660 millones fueron para amortizar deuda anterior y US$18,991 millones representan nuevo endeudamiento neto.

Juan Ariel Jiménez argumentó que, si los préstamos se usaran solo para pagar deuda vieja, el saldo total no aumentaría, pero los registros muestran lo contrario.

Para ilustrar su punto, el economista explicó: “Si debo 100 pesos y tomo 50 prestados, debo 150. Si uso los 50 para pagar deuda vieja, vuelvo a deber 100. Pero si solo pago 20, mi nueva deuda es 130; es decir, aumento neto de 30.”

Jiménez también cuestionó la supuesta reducción de la deuda como porcentaje del PIB, señalando que se debe a un efecto estadístico derivado del rebote económico posterior a la pandemia y no a una gestión fiscal prudente.

Recordó que en 2020, con la economía cerrada por el COVID-19, la relación deuda/PIB subió a 56.5 %, bajó a 50.4 % en 2021 con la reapertura y se ubica en 46.2 % en 2024, “gracias al aumento del denominador, no a una reducción real del endeudamiento”.

El exfuncionario también subrayó que no es la primera vez que el país logra reducir la deuda en términos porcentuales: “Entre 1986 y 1996, entre 1996 y 2000, y entre 2004 y 2008 también se redujo la deuda como proporción del PIB”, recordó, calificando como “incorrecto” atribuir este logro exclusivamente al actual gobierno.

Sin embargo, su señalamiento más crítico se centró en el uso del endeudamiento. Basado en cifras de la DIGEPRES, Jiménez afirmó que por primera vez desde 1991 la República Dominicana presenta un déficit corriente, lo que implica que el Estado gasta más en sus operaciones diarias de lo que recauda.

“Desde 2020 se ha generado un desahorro corriente, que equivale a endeudarse para financiar gasto corriente y no inversión pública. Esto pone en riesgo la sostenibilidad fiscal del país”, advirtió.

De acuerdo con los datos citados, el ahorro corriente pasó de +0.4 % del PIB en 2019 a –5.3 % en 2020, y ha permanecido negativo entre –1.1 % y –0.6 % hasta 2024. Esto, dijo, demuestra que los préstamos se usan para cubrir nóminas, subsidios y otros gastos administrativos, más que para obras de infraestructura o inversión productiva.

“El gobierno se endeuda mucho, pero construye poco”, enfatizó.

Jiménez también alertó sobre el crecimiento de la deuda cuasifiscal del Banco Central, que, según sus cálculos, “casi se ha duplicado, como no se veía desde el periodo 2000–2004”.

Finalmente, el exministro concluyó que los datos oficiales desmienten la versión del Ejecutivo: “El gobierno no se endeuda para pagar deuda vieja, sino para financiar su gasto corriente. Esa es la verdadera causa del deterioro de las finanzas públicas.”