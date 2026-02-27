El presidente Luis Abinader durante su Rendición de Cuentas en Asamblea Nacional./ Foto: Guillermo Burgos

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader presentó este 27 de febrero la Meta RD 2036 como el eje central de su visión económica, con el objetivo de convertir a la República Dominicana en un país desarrollado en el plazo de una generación.

Durante su discurso ante la Asamblea Nacional, el mandatario sostuvo que el desafío actual no es solo crecer, sino definir cómo se crece y para quién se crece.

«Meta RD 2036 no es un plan para el futuro lejano. Es una estrategia que ya está en ejecución», expresó Abinader en su sexta rendición de cuentas.

Abinader explicó que la meta contempla duplicar el tamaño real de la economía, apostando por una hoja de ruta basada en mayor productividad, innovación, fortalecimiento del capital humano y un Estado más eficiente.

Aseguró que no se trata de una consigna, sino de una estrategia en ejecución orientada a elevar la calidad del crecimiento.

El jefe de Estado señaló que el propósito es romper con la llamada “trampa del ingreso medio” mediante una segunda generación de reformas estructurales, enfocadas en transformar el aparato productivo y mejorar la competitividad del país.

Según afirmó, el impacto esperado de esta estrategia se traducirá en más empleos formales, mejores salarios, reducción de la pobreza, consolidación de la clase media y servicios públicos de mayor calidad, garantizando que el crecimiento económico tenga efectos reales en la vida cotidiana de los dominicanos.