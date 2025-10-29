Miches, El Seibo.– El presidente Luis Abinader afirmó este miércoles que Miches se ha convertido en una realidad tangible del desarrollo turístico nacional, gracias a la alianza público-privada, durante la inauguración del Hotel Zemi Miches All–Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton, un proyecto con una inversión de USD225 millones que ha generado más de 5,000 empleos directos e indirectos.

El mandatario destacó que esta alianza ha permitido la apertura de varios hoteles y la construcción de nuevos proyectos que fortalecen la infraestructura del país y generan empleos en diversas provincias.

“Esta alianza ha permitido la apertura de varios hoteles, así como la construcción de nuevos proyectos que fortalecerán la infraestructura del país y generarán empleos en diversas provincias”, señaló el presidente Abinader.

Resaltó además que el crecimiento del turismo no depende solo de la infraestructura, sino también de la formación y capacitación del personal que atiende a los visitantes. En ese sentido, mencionó la implementación de programas educativos y hoteles escuela en Miches, diseñados para preparar a las nuevas generaciones y garantizar un servicio de calidad.

El jefe de Estado enfatizó la importancia de la sostenibilidad, subrayando que el desarrollo turístico debe proteger los recursos naturales y señaló que la modernización de carreteras, la disponibilidad de agua potable y la educación son elementos clave para un crecimiento equilibrado y competitivo.

Inversión internacional y proyección de Miches

El presidente destacó la participación de cadenas hoteleras internacionales en los nuevos proyectos, asegurando la consolidación del país como destino turístico de clase mundial y reafirmando que la República Dominicana continúa siendo un lugar atractivo para la inversión en Latinoamérica.

Al finalizar, Abinader invitó a las familias y empresarios dominicanos a seguir invirtiendo, señalando que estos proyectos representan un ejemplo de compromiso con el país y proyectan un futuro positivo para el turismo, la economía y la generación de empleos.

Apoyo del Ministerio de Turismo y empresarios locales

El ministro de Turismo, David Collado, agradeció al presidente Abinader por su liderazgo y enfatizó la importancia de cuidar y promover destinos como Miches. “Proyectos como este, impulsados por jóvenes empresarios, reflejan coraje, visión y compromiso con el desarrollo del turismo y de la región”, dijo.

Collado celebró la apertura del resort y destacó el concepto innovador de Zemi, inspirado en el orgullo de la dominicanidad y los ancestros taínos, señalando que la coordinación entre el sector público y privado ha permitido al turismo dominicano alcanzar récords históricos en llegadas de visitantes y calidad de servicios.

El CEO de Zemi Hotels & Resorts, Frank Elías Rainieri Kuret, reconoció el apoyo del Gobierno y expresó que este hotel continúa un legado familiar de más de 128 años, materializando un proyecto que impulsa el desarrollo turístico, genera empleos y aporta bienestar a la comunidad.

Por su parte, Fred Oscar Imbert, presidente de Zemi Hotels & Resorts, valoró el respaldo constante del presidente Abinader al sector turismo, destacando que su compromiso ha sido clave para consolidar esta industria como uno de los principales motores del desarrollo económico y social del país.

Jorge Giannattasio, vicepresidente senior y director de operaciones para el Caribe y América Latina de Hilton, sostuvo que Zemi Miches representa un hito estratégico en la región y marca el inicio de una nueva era de crecimiento y oportunidades para la zona, consolidando a Miches como un destino de clase mundial que impulsa el turismo sostenible, la inversión y el progreso de las comunidades locales.

Ubicación y atractivo del resort

Zemi Miches All–Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton, está estratégicamente ubicado en el noreste de República Dominicana, rodeado de vegetación, lagunas, montañas y una playa de cocotales y aguas turquesa, con vistas hacia la Bahía de Samaná y el pintoresco pueblo de Miches, conocido por su producción de cacao, el mabí de Bohuco y los tradicionales dulces de doña Tula.

Abierto al público desde junio, el resort promete convertirse en uno de los destinos preferidos de los viajeros que buscan experiencias únicas, servicio impecable y autenticidad en el Caribe.