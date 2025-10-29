En el País Economía Noticias importante

Zemi Miches: un resort que marca el avance del desarrollo turístico en El Seibo

Miches, El Seibo.– El presidente Luis Abinader afirmó este miércoles que Miches se ha convertido en una realidad tangible del desarrollo turístico nacional, gracias a la alianza público-privada, durante la inauguración del Hotel Zemi Miches All–Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton, un proyecto con una inversión de USD225 millones que ha generado más de 5,000 empleos directos e indirectos.

El mandatario destacó que esta alianza ha permitido la apertura de varios hoteles y la construcción de nuevos proyectos que fortalecen la infraestructura del país y generan empleos en diversas provincias.

“Esta alianza ha permitido la apertura de varios hoteles, así como la construcción de nuevos proyectos que fortalecerán la infraestructura del país y generarán empleos en diversas provincias”, señaló el presidente Abinader.

Resaltó además que el crecimiento del turismo no depende solo de la infraestructura, sino también de la formación y capacitación del personal que atiende a los visitantes. En ese sentido, mencionó la implementación de programas educativos y hoteles escuela en Miches, diseñados para preparar a las nuevas generaciones y garantizar un servicio de calidad.

El jefe de Estado enfatizó la importancia de la sostenibilidad, subrayando que el desarrollo turístico debe proteger los recursos naturales y señaló que la modernización de carreteras, la disponibilidad de agua potable y la educación son elementos clave para un crecimiento equilibrado y competitivo.

Inversión internacional y proyección de Miches

El presidente destacó la participación de cadenas hoteleras internacionales en los nuevos proyectos, asegurando la consolidación del país como destino turístico de clase mundial y reafirmando que la República Dominicana continúa siendo un lugar atractivo para la inversión en Latinoamérica.

Al finalizar, Abinader invitó a las familias y empresarios dominicanos a seguir invirtiendo, señalando que estos proyectos representan un ejemplo de compromiso con el país y proyectan un futuro positivo para el turismo, la economía y la generación de empleos.

Apoyo del Ministerio de Turismo y empresarios locales

El ministro de Turismo, David Collado, agradeció al presidente Abinader por su liderazgo y enfatizó la importancia de cuidar y promover destinos como Miches. “Proyectos como este, impulsados por jóvenes empresarios, reflejan coraje, visión y compromiso con el desarrollo del turismo y de la región”, dijo.

Collado celebró la apertura del resort y destacó el concepto innovador de Zemi, inspirado en el orgullo de la dominicanidad y los ancestros taínos, señalando que la coordinación entre el sector público y privado ha permitido al turismo dominicano alcanzar récords históricos en llegadas de visitantes y calidad de servicios.

El CEO de Zemi Hotels & Resorts, Frank Elías Rainieri Kuret, reconoció el apoyo del Gobierno y expresó que este hotel continúa un legado familiar de más de 128 años, materializando un proyecto que impulsa el desarrollo turístico, genera empleos y aporta bienestar a la comunidad.

Por su parte, Fred Oscar Imbert, presidente de Zemi Hotels & Resorts, valoró el respaldo constante del presidente Abinader al sector turismo, destacando que su compromiso ha sido clave para consolidar esta industria como uno de los principales motores del desarrollo económico y social del país.

Jorge Giannattasio, vicepresidente senior y director de operaciones para el Caribe y América Latina de Hilton, sostuvo que Zemi Miches representa un hito estratégico en la región y marca el inicio de una nueva era de crecimiento y oportunidades para la zona, consolidando a Miches como un destino de clase mundial que impulsa el turismo sostenible, la inversión y el progreso de las comunidades locales.

Ubicación y atractivo del resort

Zemi Miches All–Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton, está estratégicamente ubicado en el noreste de República Dominicana, rodeado de vegetación, lagunas, montañas y una playa de cocotales y aguas turquesa, con vistas hacia la Bahía de Samaná y el pintoresco pueblo de Miches, conocido por su producción de cacao, el mabí de Bohuco y los tradicionales dulces de doña Tula.

Abierto al público desde junio, el resort promete convertirse en uno de los destinos preferidos de los viajeros que buscan experiencias únicas, servicio impecable y autenticidad en el Caribe.

TEMAS: #desarrollo turístico#El Seibo#Luis Abinader#Miches#resort#Zemi Miches
