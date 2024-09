Padre tiene 43 años detrás del paradero de su hijo

El señor Daniel González Moreno (Neño) tiene 43 años detrás del paradero de su hijo, luego de que su pareja sentimental de ese entonces se marchó de la casa llevándose consigo a su vástago que apenas tenía un año de nacido, por lo que no pierde la esperanza de verlo otra vez.

González, un adulto mayor de 80 años, conserva un acta de nacimiento tardía de un año en sus manos como “prueba irrefutable” de que Norberto Daniel González González es su “hijo arrebatado”, supuestamente por Josefina González Cabrera (Maribel).

El documento del estado civil registrado con el número 396, libro 92 y folio 196 de 1981, da fe del nombre del vástago que nació el 28 de octubre de 1980. En efecto, en la actualidad, Norberto González ya sería un hombre de 44 años y, “posiblemente hasta con hijos”, expresa apenado el padre.

“Si lo encuentro, se renovaría mi vida, porque ese es mi amor, lo único que he adorado –después de Dios – en mi vida. He tenido la mala suerte de no tenerlo a mi lado, por situaciones ajenas a mi voluntad y desacuerdos con su madre”, sostuvo Neño.

En tanto que, una fotografía que fue publicada el 29 de septiembre de 1981 en el periódico “El Nacional”, por motivo a su primer cumpleaños, es la única imagen que conserva el señor de su vástago cuando era un pequeño.

Con un semblante acongojado narra que guarda este ejemplar como un “tesoro”. “Esta publicación la hicimos por motivo de su cumpleaños, de mi hijo Norberto Daniel González. Recuerdo que pagué 10 centavos por esa edición. Sin embargo, tiempo después tuve que pagar 80 pesos para adquirir nuevamente este periódico porque se me extravió. Es la única foto que tengo de mi niño”, explicó a este medio.

Su desaparecido hijo Norberto Daniel cumplirá 44 años este 28 de septiembre 2024. Dice que todos los años para esta fecha se aferra al viejo y arrugado periódico cada vez que lo quiere recordar. Asimismo, se mece en una mecedora donde solía dormirlo cuando tenía meses de nacidos en su pecho. Aunque tiene otras dos hijas, “este es su amor eterno”, enfatizó.

Causa

Daniel González sostuvo que nunca se ha detenido de buscar a su hijo. “he contactado a los padres (ya murieron) de Maribel y sus hermanos. Fui a diferentes lugares detrás de información certera, pero ha sido en vano, ha sido sin frutos. Lo último que supe es que ella vive en España”, dice.

Entre las razones que explica Daniel González sobre la decisión de la madre de su hijo, está que le había expresado que terminaría la relación si no cambiaba su forma de vivir y de relacionarse con los vecinos del sector Los Peralejos, del kilómetro 13 de la autopista Juan Pablo Duarte, Distrito Nacional, lugar donde vivía con ella.

“Ella se llevaba mal con los vecinos. Había muchos conflictos, cosas que no me gusta”, apunta. Asimismo que: “Maribel amenazaba a cada rato que se iba a desaparecer con el muchacho si yo la dejaba, si terminaba la relación. Recuerdo que cuando vivía con ella en la calle 31 se llevó al bebé y hasta al día de hoy no sé nada”, añade.

González indicó que su expareja se llevó el niño al país europeo cuando cumplió un año y 6 meses, desde, entonces, no ha vuelto a verlos jamás a los dos. “Espero en Dios encontrar a Norberto antes de morirme, para descansar con la alegría de verlo y abrazarlo”, añoró el padre.