Mamá Tingó, Monte Plata. -Decenas de parceleros de la Asociación de Agricultores Hato Viejo La Jaguita solicitaron al nuevo incumbente del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Darío Castillo Lugo, que agilice la entrega de los títulos definitivos de propiedad de las parcelas que ocupan en esa comunidad rural.

Los productores, residentes en el distrito municipal de Mamá Tingó, explicaron que ya recibieron títulos provisionales durante la actual gestión gubernamental, encabezada por el presidente Luis Abinader, lo que les permitió acceder a financiamiento agrícola.

Indicaron que, gracias a estos documentos temporales, el Banco Agrícola les otorgó préstamos a tasa cero, facilitando el desarrollo de sus actividades productivas. Sin embargo, afirmaron que el siguiente paso es obtener el título definitivo que les garantice plena seguridad jurídica sobre sus terrenos.

Parcelas ya fueron evaluadas

Los agricultores Pedro de la Rosa, Inés Santos y Leonardo Agustín Núñez, entre otros, informaron que las autoridades realizaron el levantamiento técnico de sus parcelas y que los expedientes fueron depositados en la gerencia provincial de Monte Plata y posteriormente remitidos a la sede central del IAD.

Señalaron que antes del cambio de director en la institución acudieron al departamento jurídico para conocer el estatus de sus solicitudes, pero no obtuvieron respuestas concretas sobre el proceso.

Esperan respuesta de nuevas autoridades

Los parceleros expresaron su confianza en que la nueva gestión del IAD atenderá su petición y permitirá completar el proceso de titulación.

Manifestaron que la obtención de los títulos definitivos representa un paso fundamental para consolidar su estabilidad económica, fortalecer la producción agrícola y garantizar la propiedad legal de las tierras que trabajan desde hace años.