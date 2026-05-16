El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que este sábado será cerrado temporalmente al tránsito vehicular en el Puente Flotante sobre el río Ozama, en horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, para permitir el paso de tres embarcaciones.

La institución explicó que la medida responde al arribo del remolcador o tug Green Nicoya, y las barcazas Kinnick 3200 y Winbuild 1810 al Astillero Joseph Industrial Development Corp.

El Puente Flotante, que conecta el Distrito Nacional con el sector Villa Duarte, en el municipio Santo Domingo Este, permanecerá fuera de servicio durante ese intervalo de tiempo, por lo que se exhorta a los conductores a tomar precauciones.

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Se recomendó que las rutas alternas, el MOPC recomienda utilizar los puentes Matías Ramón Mella, Juan Pablo Duarte y Juan Bosch, para desplazarse entre Santo Domingo y Villa Duarte, en ambos sentidos.