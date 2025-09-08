PEDERNALES.- El comercio y la instalación de locales en esta zona fronteriza avanzan a gran ritmo, dando lugar a una amplia franja comercial que impulsa el crecimiento económico tanto local como estatal.

En los últimos meses, se ha intensificado la apertura de negocios en la frontera, con numerosas construcciones que progresan aceleradamente.

Este dinamismo comercial responde, en gran medida, a la situación de inseguridad provocada por las bandas haitianas en pueblos cercanos como Jimaní, Comendador y otras localidades fronterizas, lo que ha motivado un mayor flujo hacia Pedernales.

El comercio en Pedernales crece rápidamente, impulsado por la apertura de nuevos negocios

A este escenario se suman los controles migratorios reforzados, el incremento de los patrullajes, el aumento en las recaudaciones aduanales, así como un notorio movimiento de camiones, camionetas y otros servicios de transporte que alimentan la actividad económica de la zona.