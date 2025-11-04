PEDERNALES.– El abogado Rubén Manuel Matos Suárez denunció que la “oposición rabiosa” del Abogado del Estado hacia los terrenos de esta provincia fronteriza está obstaculizando el desarrollo económico y turístico de Pedernales.

Matos Suárez hizo un llamado al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al Abogado del Estado para que se instale una oficina registradora de títulos en la zona, con el objetivo de agilizar los procesos de mensura y titulación que garanticen la seguridad jurídica de los propietarios de terrenos con vocación turística.

“El avance de las inversiones está estancado por la falta de títulos”, sostuvo el jurista, al tiempo que señaló que cientos de inversionistas nacionales y extranjeros muestran interés en Pedernales, pero se detienen al encontrar “el muro de contención” que representa la ausencia de documentos de propiedad.

El abogado y dirigente local exhortó al presidente Luis Abinader a intervenir para acelerar la entrega de títulos, un proceso que —aseguró— inició hace más de ocho meses sin que los beneficiarios hayan recibido respuesta.

Matos Suárez indicó que numerosos inversionistas no han podido realizar transacciones por la falta de seguridad jurídica, y que miles de habitantes de comunidades como Pedernales, Oviedo, Nueva Rosa, Tres Charcos, Juancho y Nueva Esperanza, entre otras, no han podido vender ni un metro de tierra debido a la falta de titulación definitiva.