Peligro a la vista

El Comité de Operaciones de Emer­gencia se declaró ayer en sesión perma­nente ante la posibilidad de que la onda tropical que incide sobre el territorio nacional genere a partir de mañana y el jueves un acumulado de lluvias que cau­se inundaciones y deslaves en gran par­te del territorio nacional.

La población está compelida a seguir todas las recomendaciones de las insti­tuciones de socorro y mitigación de de­sastres que forman parte del COE para prevenir o evitar la ocurrencia de tra­gedias, más aun cuando la directora del Instituto de Meteorología, Gloria Ceba­llos, advirtió que el sistema atmosférico pasaría sobre o cerca la isla la Isla Espa­ñola. Esa onda tropical, asociada a un centro de baja presión, localizado ayer al sur de Puerto Rico, la cual tiene posi­bilidad de desarrollo ciclónico en un 80 %, provocaría cerca de 300 milímetros de lluvias, con intensos aguaceros que afec­tarían a las provincias del litoral caribeño, desde La Altagracia hasta Pedernales.

Las lluvias de los últimos días han satura­do los suelos con un acumulado de 132 mi­límetros de agua, por lo que hay que imagi­narse lo que podría ocurrir en términos de inundaciones y deslizamientos si ese sis­tema se convierte en ciclón tropical entre mañana y el jueves.

Los modelos de predicciones de Estados Unidos y Europa no descartan que la on­da tropical o ciclón tropical toque territo­rio nacional o se desplace por el mar Cari­be, pero en cualquier caso, la directora de Meteorología advierte sobre aguaceros y saturación de suelos.

Los residentes en zonas cercanas a ríos, cañadas o en laderas de montañas, debe­rían atender de inmediato las recomen­daciones de desalojo o desplazamiento que emanen del COE sin esperar que las autoridades obliguen a familias afectadas a cumplir con esas disposiciones que pro­curan salvar vidas.

Los ayuntamientos del Gran Santo Do­mingo y de otras zonas en afectación por el paso de esa onda tropical tienen la obli­gación de declararse en estado de emer­gencia y enviar brigadas de limpieza que liberen calles e imbornales de desechos en prevención de inundaciones de avenidas y calles interiores.

Los daños que causaría el paso de ese fe­nómeno meteorológico en el territorio nacional serían mínimos, siempre que la población obedezca todas las recomen­daciones del Comité de Operaciones de Emergencia, o si las autoridades las hacen cumplir a cualquier desaprensivo que in­tente poner en peligro vida propia o ajena.