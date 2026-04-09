Pete Hegseth confirma poder

La destitución del jefe del Ejército, Randy George, confirmó su poder en el gabinete de Donald Trump. Al confrontar al papa León XIV sobre la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, ratificó sus lemas bélicos de pura destrucción y lucha sin cuartel contra el adversario. Ese criterio es una sombra para el acuerdo de paz.

Carlos Fernández Onofre

Ministro de Defensa

Si bien era lo que procedía resulta de todas formas atinada la vigilancia dispuesta en la frontera ante el recrudecimiento de la crisis en Haití. Más loable sería la decisión si aprovechara la ocasión para evitar que haitianos indocumentados puedan arreglárselas para trasladarse a esta parte de la isla por la vulnerable zona fronteriza.

Yaxel Lendeborg

Basquebolista

No solo en béisbol y olimpismo brillan los atletas dominicanos. Su destacada participación en el juego con el que la universidad de Michigan ganó el título de la NCAA eleva la cotización del material nativo en Estados Unidos y otros países. Con el triunfo se une a luminarias nacionales cuyos conjuntos han ganado el trofeo.