Santo Domingo.- El futbolista dominicano Peter Federico González fue transferido al club Valladolid, con un acuerdo que permitirá al mediocampista tener mayor participación en el terreno, ya que con el Getafe se mantuvo relegado a la banca en los primeros tres partidos de la Liga Española, esta temporada.

Peter Federico podrá mostrar sus habilidades con el Valladolid, equipo que la pasada temporada descendió a la segunda división del balompié español.

El joven futbolista es parte del futuro de la selección de República Dominicana, con la que disputó la pasada Copa de Oro, que se jugó en Estados Unidos.

Federico proviene de la cantera del Real Madrid, desde donde pasó al Valencia y desde allí al Getafe.