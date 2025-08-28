Deportes Fútbol

El Porto hace oficial el fichaje del futbolista dominicano, Pablo Rosario

Pablo Rosario cerca del Porto/Fuente externa

Santo Domingo.- El club portugués Porto hizo oficial el fichajes del mediocampista, Pablo Rosario, quien es internacional con la selección de fútbol de República Dominicana.

El Porto pagó al Niza francés la suma de 3.5 millones de euros, unos 275 millones de pesos dominicanos.

El futbolista, nacído en Amsterdam, e hijo de una dominicana, estará en el Porto hasta el 2028, según fuentes del club luso.

Rosario figura en la lista de convocados de la selección dominicana, para disputar un partido amistoso, el día 9 de este mes de septiembre, ante Jordania.

