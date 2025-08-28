Santo Domingo.- El club portugués Porto hizo oficial el fichajes del mediocampista, Pablo Rosario, quien es internacional con la selección de fútbol de República Dominicana.
El Porto pagó al Niza francés la suma de 3.5 millones de euros, unos 275 millones de pesos dominicanos.
El futbolista, nacído en Amsterdam, e hijo de una dominicana, estará en el Porto hasta el 2028, según fuentes del club luso.
El Porto ficha al mediocampista Pablo Rosario por 3.5 millones de euros
Rosario figura en la lista de convocados de la selección dominicana, para disputar un partido amistoso, el día 9 de este mes de septiembre, ante Jordania.