NUEVA YORK. — Los precios del petróleo vuelven a subir hacia los 100 dólares por barril este jueves, mientras que las bolsas de valores de todo el mundo ceden parte de las grandes ganancias del día anterior .

El S&P 500 cayó un 0,2% debido a las discrepancias entre Estados Unidos, Irán e Israel sobre los detalles de su alto el fuego de dos semanas , cuyo anuncio había generado un gran optimismo en los mercados el miércoles. El Dow Jones Industrial Average bajó 166 puntos, un 0,3%, a las 9:35 a. m. (hora del este), y el Nasdaq Composite cayó un 0,2%.

El mercado petrolero se mostró más inestable, y el precio del barril de crudo de referencia estadounidense subió un 5,4%, hasta los 99,48 dólares.

El alza se produjo después de que agencias de noticias semioficiales en Irán sugirieran que fuerzas armadas habían minado el estrecho de Ormuz , la vía marítima que ha sido el centro de las exigencias del presidente Donald Trump a Irán. Los bloqueos en la zona han mantenido el petróleo y el gas natural atrapados en el Golfo Pérsico, lejos de los consumidores de todo el mundo.

El crudo Brent, de referencia internacional, subió un 3,5% hasta los 98,06 dólares por barril. Si bien se sitúa muy por debajo de los 119 dólares que alcanzó brevemente cuando la preocupación por la guerra llegó a su punto álgido, sigue estando muy por encima de los aproximadamente 70 dólares que rondaba el nivel anterior al conflicto.

Dada la gran distancia que parecen existir entre Estados Unidos e Irán en sus demandas, la presión al alza sobre los precios del petróleo podría «permanecer durante un tiempo, incluso si, como parte de un conjunto de concesiones, se reabre el estrecho de Ormuz al tráfico«, según los estrategas de Macquarie liderados por Thierry Wizman.

Incluso con el alto el fuego, persisten los riesgos de que se reanuden los combates, lo que podría provocar que los consumidores de todo el mundo acaparen las reservas de petróleo disponibles. Esto, a su vez, podría impedir el acceso del petróleo al mercado, al igual que ocurriría si los combates se dirigieran contra oleoductos o buques petroleros.

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Una serie de informes contradictorios sobre la economía estadounidense también contribuyeron a mantener a Wall Street a raya. Un informe indicaba que un indicador subyacente de la inflación , considerado importante por la Reserva Federal, fue ligeramente superior en febrero a lo previsto por los economistas. Si bien se desaceleró antes del inicio de la guerra con Irán, no lo hizo tanto como se esperaba.

Según otro informe, la semana pasada más trabajadores estadounidenses solicitaron subsidios por desempleo de lo que esperaban los economistas. Si bien la cifra no fue muy alta en comparación con datos históricos, podría indicar una aceleración en los despidos.

Tras la publicación de los informes, la rentabilidad de los bonos del Tesoro fluctuó en el mercado de bonos, pero finalmente se mantuvo cerca del nivel del día anterior.