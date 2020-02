La Procuraduría General de la República está a la espera de que la Junta Central Electoral y la Policía le entreguen los informes sobre los hechos que generaron la suspensión de las elecciones municipales el domingo y sobre la investigación a un coronel y a un técnico de Claro que sabrían lo que sucedió con el voto automatizado.

La Junta Central Electoral aún no ha entregado al Ministerio Público el solicitado informe que daría lugar a la investigación y sometimiento a la justicia de los responsables de la situación que desencadenó en una crisis electoral y que ha generado un ambiente de tensión en el país.

La directora de Relaciones Públicas de la PGR, Julieta Tejada, informó esta mañana que todavía esa institución espera del informe solicitado al organismo electoral. “Aún no lo hemos recibido”, señaló.

El Ministerio Público también está a la espera del informe con la investigación que lleva a cabo la Policía sobre el coronel, Ramón Antonio Guzmán, integrante de la escolta del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, quien supuestamente había recibido informaciones de un técnico de Claro sobre una trama de organismos de seguridad del Estado para acceder a los servidores de la JCE.

Esta mañana el director de la Policía, Ney Aldrín Bautista Gómez, durante una rueda de prensa anunció que se abrió una investigación sobre el oficial y a técnicos de la compañía Claro.

A las 11:11 de la mañana del domingo, el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) anunció en rueda de prensa la suspensión las votaciones de las elecciones municipales debido a las fallas en el sistema del voto automatizado.

“La verdad es que no tenemos una unanimidad de criterio, pero la Junta Central Electoral ha decidido y decide en este momento, siendo las once y once minutos de la mañana, suspender las elecciones a nivel general”, expresó su presidente, Julio César Castaños Guzmán.

Dijo que la JCE garantizaba la pulcritud de los trabajos para lograr unas elecciones limpias, justas y transparentes.

Las votaciones se iniciaron a las 7:00 a. m.