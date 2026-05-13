Director distrital de La Cuaba propone reunión para analizar planta recicladora

La Cuaba, Pedro Brand.– El director del Distrito Municipal de La Cuaba, Carlos Montaño, planteó la realización de un encuentro entre representantes del Ministerio de Medio Ambiente, la Alcaldía de Pedro Brand, la Comisión No al Vertedero y el Distrito Municipal de La Cuaba, junto a la empresa promotora del proyecto que busca la instalación de una planta recicladora en la zona con el propósito de valorar si beneficia a la comunidad.

De igual manera, exhortó a los dirigentes políticos de la zona a apartarse de los intereses particulares y de la politiquería, evitando fomentar divisiones entre los comunitarios por razones personales o partidarias que, a su juicio, no representan las verdaderas prioridades de La Cuaba.

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Indicó que, según las informaciones suministradas por el Ayuntamiento de Pedro Brand y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la iniciativa contempla la instalación de una planta recicladora, no de un vertedero, razón por la cual considera que el proyecto debe analizarse con responsabilidad y objetividad.

“El día que algo vaya a dañar nuestra comunidad, nunca estaré de acuerdo, porque soy un servidor social y vivo aquí junto a mi gente”, expresó el funcionario distrital.

Montaño llamó a la comunidad a mantener el diálogo y prestar atención a las explicaciones oficiales relacionadas con el proyecto de construcción de una planta recicladora en la zona.

El director distrital reafirmó su compromiso de velar por el bienestar, el desarrollo y la paz de los residentes de La Cuaba, al tiempo que aseguró que seguirá impulsando iniciativas en favor de la comunidad.