La Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur (AIE Haina ) pidió hoy cautela sobre la probable ampliación de un acuerdo de libre comercio entre el país y la República de Panamá y demandó del Gobierno dominicano ponderar en el proceso los aspectos que pueden afectar el desarrollo y crecimiento de la producción nacional.

Bredyg Disla, presidenta de la entidad, recordó que, aunque Panamá es un gran centro financiero, no cuenta con sectores productivos tan amplios y fuertes como los de República Dominicana, pero tiene su canal interoceánico, receptor de mucha mercancía, que es sensible a la triangulación comercial, lo que sería una gran amenaza para los sectores productivos locales.

“Hagamos nuestra propia agenda de tratados comerciales, no solamente reaccionando ante las solicitudes de países que ven atractivo nuestro mercado. Llevemos a cabo acuerdos comerciales que promuevan nuestra producción nacional y apuntalen las exportaciones y la balanza comercial en condiciones ventajosas”, afirma Disla.

Sostuvo que en este aspecto se requiere unión de criterios entre los industriales y una conciencia más clara por parte del gobierno ante los acuerdos de libre comercio en la agenda del país.

Al ofrecer detalles sobre el avance de las negociaciones con Panamá para la ampliación de un acuerdo bilateral suscrito en 2003, Disla reveló que, en el proceso, de 268 partidas arancelarias presentadas por Panamá y 408 de la República Dominicana, quedaron 31 y de las mismas fueron desestimadas seis más, cinco de las cuales corresponden a productos agroindustriales.

A su juicio, estos resultados evidencian que se necesita una mayor conciencia por parte del Estado dominicano focalizada en “defender con uñas y dientes la producción nacional”, velando por su crecimiento y desarrollo.

Reveló que las partes negociadoras tenían en agenda la realización de un último encuentro en el país los días 28 y 29 del presente mes de mayo, pero fue suspendido a petición de Panamá por considerar que los resultados alcanzados hasta ahora son insuficientes para realizar la ampliación del tratado comercial.

En julio del año 1985 la República Dominicana suscribe el Acuerdo Comercial de Alcance Parcial con la República de Panamá, el cual fue ratificado en el año 1987 por el Congreso Nacional.