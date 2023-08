PLD aún no tiene candidato a alcaldía en Barahona

Barahona.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no tiene candidato a la alcaldía por que se va a realizar una nueva encuesta ya que la que se realizó arrojó un empate técnico entre Carlos García y Pedro Peña Rubio.

La información fue dada a conocer por el precandidato a alcalde Carlos García, quien expresó que los reglamentos del PLD y la Junta Central Electoral establecen que en las consultas internas de los partido que se utilice el sistema de encuestas el vencedor tiene que sacar una ventaja mínima de 4 por ciento o más para ser el candidato oficial.

García, anunció a sus seguidores a lo interno del PLD y en el seno de la población que estará en las calles tal como lo ha hecho en los últimos 3 años desde que el PLD, salió del poder «yo no he abandonado esta ciudad siempre he estado dando la cara por mi partido»

En la encuesta dada a conocer este viernes Peña Rubio sacó un 30.2 por ciento y García un 28.0 por ciento lo que arroja un empate técnico entre los dos precandidatos.

La encuesta fue realizada por la firma encuestadora EMEVENCA SRL, y la muestra fue tomada el día 8 de este mes, donde fueron entrevistadas alrededor de 600 personas.

La firma encuestadora ofreció los resultados este viernes en la sede nacional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el Distrito Nacional.