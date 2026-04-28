La dirección municipal del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Sabaneta, Santiago Rodríguez, denunció que la comunidad carece de los servicios básicos como la falta de recogida de basura, eliminación de vertederos improvisados, arreglos de calles, construcción de caminos vecinales, falta de atención a la iluminación y ordenamiento del tránsito.

El presidente municipal del PLD, Ángel Cuello, expresó que se necesita educación de género, actividades deportivas y culturales, así como apoyo al cuerpo de bomberos municipal, atención y cuidado a los parques y al cementerio municipal.

Dijo que la falta de respeto a la comunidad estuvo representada en la rendición de cuentas el pasado 24 de abril, Día Nacional de los Ayuntamientos, del alcalde perremeísta Félix Martín, ya que parece más un cuento cuando la realidad es que Sabaneta se encuentra en total abandono.

El dirigente del PLD consideró como una burla a los munícipes la rendición de cuentas presentada por el alcalde de ese municipio correspondiente al período 2025-2026 donde menciona obras inexistentes y cifras maquilladas.

“Nosotros, esta Dirección Municipal, denuncia la violación permanente a la Ley 176-07, el presupuesto participativo, el cual en la gestión ha sido secuestrado a la voluntad popular e ignorada las obras prioritarias de las comunidades, demandadas a través del presupuesto participativo, desviando fondos y giros superfluos a nóminas abultadas”, denunció la dirección municipal en rueda de prensa.

Asimismo, que el portal de transparencia de la actual gestión municipal no refleja el uso real de los recursos extraordinarios recibidos, dejando en la sombra a los procesos de licitación y adjudicación de compras.

Finalmente, el PLD en el municipio cabecera de la provincia Santiago Rodríguez reitera su compromiso de manera vigilante y de actuar como un fiscalizador estricto de los recursos del pueblo, exigiendo que el presupuesto del año 2026 sea ejecutado con equidad y no bajo el clientelismo político que caracteriza la presente administración.