El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pidió esta mañana al presidente Luis Abinader que si realmente quiere fortalecer la institucionalidad democrática de la República Dominicana someta un nuevo proyecto de ley de la Dirección Nacional de Inteligencia y lo mande a vista pública.

José Dantés, consultor jurídico del PLD, aseguró que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) sabía que la Ley 1-24 era orgánica, pero aun así la impuso aprobándola a la carrera el 10 de enero de este año.

Censuró que “ellos sabían que Ley 1-24 viola derechos fundamentales, pero aun así en un año electoral aprobaron a la carrera la normativa, ahora esperamos que la nueva ley sea sometida a la vista pública y que la gente la conozca”.

“El PRM impuso su mayoría mecánica con esta ley ilegal, como ha impuesto su mayoría mecánica con muchas otras leyes que transgreden el orden constitucional, no es solamente esa. Porque razón no usan esa mayoría mecánica para darnos un nuevo Código Penal que tanto la sociedad espera, como una herramienta para el combate a la criminalidad, pero esa desde el punto normativo, por qué no han pasado el Código Penal y tienen una super mayoría para hacer lo que ellos quieran”, sostuvo.

Dantés lamentó que el oficialismo utilice su mayoría congresual para supuestamente aprobar leyes que no benefician a la mayoría de lo de los dominicanos o que propicien políticas públicas que solucionen los problemas nacionales.

Explicó que la anulación de la Ley 1-24 de la Dirección Nacional de Inteligencia la ejecutó el Tribunal Constitucional por que viola los procedimientos de los artículos 112 y 261 que dice que todo lo relativo a la seguridad nacional tiene que estar subordinado a un ministerio y esto lo hace como una dependencia de la Presidencia de la República.

“Pero los miembros del TC ni siquiera fueron al fondo de la ley porque de inicio se vió la falla, porque siendo una normativa orgánica el PRM con su mayoría la pasó como ordinaria. Para su aprobación de la Ley 1-24 se precisaba de las dos terceras partes de los presentes porque es una pieza que afecta derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión, el derecho a la intimidad y otros”, sostuvo.

Agregó que “la anulada ley que creó la DNI, en su artículo 11, preveía que esa entidad podía requerir a los organismos del Estado, instituciones privadas y personas de derecho público y privado, físicas o jurídicas, todas las informaciones que entendiera pertinentes, sin necesidad de mayores exigencias, sin orden judicial y, lo que es peor, sin ni siquiera hacer referencia a que se trataban de informaciones necesarias y pertinentes para las investigaciones que llevaran a cabo los organismos investigativos”

Criticó que además suponía una violación absoluta a la libertad de prensa, puesto que, no obstante, a la previsión constitucional del secreto profesional y la libertad de conciencia del periodista, esa disposición resultaba ser tan absolutamente abierta, vaga y ambigua que, al concebirse una prerrogativa sin ningún tipo de matiz, se llevaba de encuentro el secreto de la información y el secreto de las fuentes, por lo que también violaba el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

También violentaba el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; acápite 3 de la Declaración de Chapultepec, adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión y suscrita por la República Dominicana el 23 de octubre del 2020; y, acápites 5 y 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.