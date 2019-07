¿Cuándo se identificarán los seudónimos en los pagos de Odebrecht para Punta Catalina y otras obras? El silencio intriga. ¿O no?

Cardi B, la famosa rapera de origen dominicano, respalda al precandidato demócrata, de izquierda, Bernie Sanders. Rebelde la chica.

El bloque de diputados del PRM exhibe grietas tan visibles que la dirección del partido no ha podido minimizarlas. Algo se mueve.

Un sector del comercio está negado a aceptar el alza de un 14% al salario mínimo. ¿Y si en lugar de crecer la economía decreciera qué hicieran?

Acusado de llevar un lujoso estilo de vida a expensas de los contribuyentes, el ministro francés de Ecología renunció. Así como suena.

Cada vez que ven a Gonzalo Castillo por el Congreso la gente lo relaciona con la leyenda del famoso hombre aquel. ¿Saben quién es?

El director de la Oisoe, Francisco Pagán, negó que colapsara el techo del Cabral y Báez, de Santiago. No es lo que dice la gente, pero…

El Conep y la Asociación de Industrias no impugnarán el alza salarial. Un respiro para los trabajadores. Era necesario. ¡Verdad!