Policía de Colombia

Las comparaciones suelen ser odiosas y siempre ilustrativas porque contribuyen a mejorar a partir de su uso crítico con sentido positivo, como podría ser el caso del desarrollo y éxito modélico de la transformación integral de la Policía colombiana y la aspiración dominicana a lograr algo similar.

Como miembro de la Junta Directiva para la transición del Instituto Policial de Estudios Superiores (IPES), dentro de la reforma educativa de la institución, estuve en Bogotá junto a otros compañeros, en intensa labor para conocer y observar la experiencia colombiana que pueda replicarse aquí.

Fueron tres jornadas cargadas de historia, datos, logros, estudios y proyecciones de un proceso de cambios que es continuo, con oleadas y que coloca en el centro a la persona del policía y su familia, con resultados que ubican a Colombia en estado del arte en la materia y referente obligatorio.

Los procesos de planeación, incorporación y formación de aspirantes a policías y de los que ya pertenecen a ese cuerpo indican que hay voluntad para la transformación integral, importante apoyo financiero externo, identificación con población y componente académico clave, útil y de cercanía al ciudadano.

En interacciones del cumplimiento de agenda se comprueba la calidad e importancia de los recursos humanos, altísima preparación, meritocracia y las perspectivas de vanguardia con apoyo de tecnología de punta e inteligencia artificial en un proceso de largos años, imposible de replicar de un día a otro.

Cada sociedad tiene su realidad particular y recetas no funcionan como el “copiar y pegar” tecnológico, por eso, la experiencia colombiana será útil en proporción a voluntad de actores, participación ciudadana y perseverancia, porque la reforma policial debe ser permanente, no circunstancial.