El Partido Revolucionario Dominicano desarrolla varios métodos para los cargos de elección popular, proceso que debe concluir el 27 de este mes, como plazo fatal, con todas sus candidaturas a diputados, alcaldes regidores y directores municipales, lo cuales deberán ser inscritos en la Junta Central Electoral, en la fecha indicada, so pena de quedar fuera de la contienda electoral.

Aún el PRD no tiene articulada ninguna alianza, aunque mantiene conversaciones con varias entidades, principalmente con el Partido de la Liberación Dominicano, cuyo líder Danilo Medina formalizó un pacto coyuntural para concurrir unidos en los pasados comicios, evento que contó un gran aporte de los perredeistas, que luego se tradujo en una extraordinaria labor de los pocos funcionarios designados, destacándose de manera brillante el canciller Miguel Vargas Maldonado y la ministra de la Mujer, Janet Camilo, ambos con una impecable hoja de servicios

Los candidatos territoriales del PRD, serán escogidos mediante encuestas por una firma escogida por la JCE, mientras los legisladores nacionales, al Parlacen y de Ultramar serán seleccionados por el conjunto de los miembros de la Comisión Política, organismo que se reunirá el día 26 de octubre para tales fines, en tanto los nominados a alcaldes y regidores estarán sometidos al escrutinio de asambleas de dirigentes a nivel nacional.

Algunos aspirantes proyectan que saldrán gananciosos en los diversos certámenes que hará el PRD. En la Circunscripción no.1, el regidor Alejandro Barón, tiene la primacía sobre los demás contendientes que buscan una curul en la cámara baja, mientras Francis Aquino luce imbatible en la lista de quienes desean instalarse en el Parlacen. Igual ocurre con Cirilo Otero, seguro candidato a regidor por la circunscripción no.3 de la capital.

No hay discusión de que Julissa Hernández, ostentará la candidatura a diputada nacional, con una gruesa votación de los hombres y mujeres de la Comisión Política. Ha trascendido que una alianza con el PLD, significaría que el PRD solo llevaría un solo candidato por cada circunscripción, lo que implicaría que no tendría delegados en los colegios.

Así las cosas, tal situación provocaria disgustos en muchos aspirantes.