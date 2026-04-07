Precio del petróleo disminuye un 9,2 % tras ampliación de plazo de Trump a Irán

Nueva York, EE.UU. – El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró este martes una caída del 9,27 %, situándose en 102,48 dólares por barril, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara aplazar por dos semanas el ultimátum a Irán, condicionado a que el país apruebe la reapertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz.

Sobre las 18:30 hora de Nueva York (22:30 GMT), los contratos de futuros para mayo, referencia en EE.UU., restaban 10,47 dólares respecto al cierre anterior, cuando habían alcanzado 112,95 dólares por barril.

La caída representa la mayor registrada en los últimos días, luego de que Trump diera el visto bueno a la propuesta de Pakistán de suspender la acción militar contra Irán, siempre que se llegara a un acuerdo antes de las 20:00 hora local (00:00 GMT).

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«Siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA TOTAL, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas. ¡Se tratará de un ALTO EL FUEGO recíproco!», afirmó Trump en su red social Truth Social.

El mandatario explicó que Estados Unidos ha “cumplido y superado todos los objetivos militares” y que las negociaciones para un “acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo en Irán y la paz en Oriente Medio” se encuentran “muy avanzadas”.

«Casi todos los puntos de discordia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se consuma«, añadió Trump.

El WTI empezó a registrar las primeras caídas tras declaraciones del presidente a la cadena Fox News, donde indicó que se encontraba en “negociaciones intensas”. Además, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Trump estaba evaluando el aplazamiento propuesto por Pakistán.

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El mercado del crudo había mantenido los precios por encima de los 110 dólares por barril en los últimos días, en medio de un clima de tensión generado por las amenazas de Trump hacia Irán, que incluían la destrucción de infraestructuras estratégicas y energéticas, como centrales eléctricas y puentes, y advertencias sobre posibles ataques de gran alcance.

Analistas destacan que, aunque el aplazamiento genera un alivio temporal en los mercados, la situación sigue siendo volátil, dependiendo del comportamiento de Irán respecto al estrecho de Ormuz y del avance de las negociaciones.