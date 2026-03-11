El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, aseguró este miércoles que la economía dominicana está preparada para cualquier ajuste que se requiera ante las consecuencias de la guerra entre Irán e Israel.

“La economía dominicana está bien sentada para recibir y administrar cualquier ajuste que sea necesario”, afirmó el ministro durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Sanz Lovatón explicó que, al tratarse de un conflicto reciente, lo considera “un proceso en construcción”. En ese sentido, aseguró que el Gobierno está monitoreando minuto a minuto la crisis en Medio Oriente.

El ministro consideró que todavía es muy temprano para anunciar medidas, debido a que estas deben estudiarse, ponderarse y consensuarse con los sectores productivos. Sin embargo, destacó que la planificación del Gobierno dominicano le permite actuar con serenidad.

El subsidio de hidrocarburos

Indicó que el hecho de tener presupuestados más de 12,000 millones de pesos para el subsidio de hidrocarburos permitió invertir en las dos primeras semanas del conflicto para evitar que los sectores más necesitados del país se vieran afectados de inmediato. Señaló que para este viernes ya se habrían invertido casi 1,700 millones de pesos en los diferentes rubros de los hidrocarburos.

Calificó la guerra en Irán como “una causa de fuerza mayor”, lo que definió como una situación que altera completamente las condiciones en que funcionan el comercio y la economía.

Destacó que en las crisis que ha afrontado el país se ha contado con un jefe de Estado que es un economista preparado, relacionado con el mundo y con temperamento y templanza, en referencia al presidente Luis Abinader.

Contratos

“La situación es de cuidado, la situación es de tener mucha atención. Lo que he dicho desde que empezó es que la economía dominicana tiene base sólida, está sentada en bases robustas como el presupuesto para subsidios, una amplia inversión extranjera directa y una cadena de abastecimiento”, expresó.

Mencionó que los insumos del sector eléctrico están contratados para todo el 2026, por lo que no hay sobresaltos. Asimismo, indicó que los importadores de combustibles cuentan con contratos a largo plazo, lo que reduce el riesgo inmediato en la cadena de abastecimiento.

Sanz Lovatón señaló que quienes predicen desde ahora las consecuencias financieras del conflicto incurren en especulación, debido a que la duración de la guerra es indefinida.

“La República Dominicana tiene planificación para enfrentar esta calamidad. Habrá consecuencias, pero todavía es muy temprano para llamarlas”, sostuvo.

También resaltó las reservas del Banco Central, conformada por 14,000 millones de dólares.

Esquema actual de subsidio no es sostenible a largo plazo

No obstante, indicó que si el ritmo de subsidios continúa alrededor de 1,700 millones de pesos, eventualmente se requerirán ajustes.

El ministro recordó que el país no produce petróleo ni determina el precio del crudo, por lo que el objetivo del Gobierno es lograr que el impacto afecte lo menos posible a la población más vulnerable.

«Lo que sea que termine pasando encontrará al Gobierno dominicano protegiendo a sus poblaciones más vulnerables y, al mismo tiempo, trabajando con el sector privado, como hemos hecho en el pasado, como ocurrió con la guerra Rusia-Ucrania«, expresó.

Reconoció que el esquema actual de subsidio no es sostenible a largo plazo, aunque afirmó que la economía dominicana tiene capacidad de adaptarse ante cualquier situación. “También hay que reconocer que no sabemos lo que va a pasar”, puntualizó al referirse a las consecuencias de la guerra y a la duración del conflicto.

«Ante situaciones externas difíciles, la unidad interna es la respuesta», afirmó a la vez que el ministro señaló que, si la crisis internacional llega a afectar al mundo, su impacto se sentirá en todos los países y en la población en general, sin distinción.

