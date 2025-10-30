Santo Domingo.-El PMI Capítulo República Dominicana (PMIRD)celebró la primera Gala de Premios Dirección de Proyectos, un evento que reconoce los proyectos más innovadores, las oficinas de gestión más eficientes y los líderes que han impulsado las mejores prácticas en el país, tanto en el sector público como en el privado.

La ceremonia, que cerró con éxito el XV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos “Project Elevate”, otorgó el máximo galardón a la Excelencia de la Oficina de Proyectos al Banco Caribe, por su gestión estructurada y resultados consistentes.

En la categoría Innovación Sector Privado, el premio recayó en Evergo Connect por su visión de futuro y soluciones vanguardistas; mientras que en Excelencia en el Sector Público fue reconocida la Superintendencia de Bancos por sus certificaciones ISO y compromiso con la calidad institucional.

El galardón Proyecto de Impacto Social fue otorgado a la Fundación La Merced por su iniciativa ERA (Espacio de Recreación y Aprendizaje), por su contribución al bienestar comunitario, y el título de Líder de Proyectos del Año fue para José Ezequiel Díaz Castillo, por su trayectoria ejemplar y liderazgo transformador.

La presidenta del PMIRD, Milena Milanova, destacó la relevancia del evento.

“Cada nominado representa la vanguardia de la dirección de proyectos en República Dominicana y demuestra cómo la excelencia, la innovación y el liderazgo pueden generar un impacto positivo y duradero en las organizaciones y en la sociedad”, dijo.

Por su parte, Ángel Fermín, encargado del Comité de Premiaciones, resaltó la calidad de las propuestas-

“El nivel de los proyectos superó todas las expectativas. Este alto estándar refleja la madurez que ha alcanzado la disciplina de la Dirección de Proyectos en el país y el valioso talento que impulsa nuestro crecimiento y competitividad global”, destacó.