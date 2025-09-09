Presidente del Senado: Buena actitud

Tras garantizar que la cesantía no será tocada, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha ofrecido una saludable muestra de ecuanimidad al declarar que se escuchará a todos los sectores sobre la reforma del código laboral.

La decisión provocó que los líderes sindicales, con quienes se entrevistó, dejaran sin efecto la vigilia que habían convocado para mañana frente al Congreso y otras protestas.

El Gobierno ha insistido en que la cesantía como derecho adquirido de los trabajadores no será tocada, pero la posición de algunos senadores ha generado inquietud entre los sindicalistas.

Molesto por la sospecha, el presidente de la comisión que estudia la reforma, Rafael Barón Duluc (PRM-La Altagrcia), no vaciló al calificar el plan de lucha anunciado por los sindicalistas para defender la cesantía como un “show”.

Es plausible que se escuche a los sindicalistas, los empresarios y todos los sectores para que la reforma del Código de Trabajo sea para ponerlo a tono con el desarrollo del país.

Ningún derecho debe mutilarse, pero eso no significa cerrarse a banda en cuanto a cambios que contribuyan a estimular la inversión y mejorar las condiciones de vida de la población.

Sobre la base de la garantía del presidente del Senado, los sindicalistas actuaron con mucha sensatez al suspender las protestas que habían convocado para rechazar que se modifique la cesantía. Al empeñar su palabra se supone que el presidente del Senado está más que seguro de que la cesantía permanecerá intacta.