Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra Rosi Alfredo Mota Almonte, señalado como responsable de la muerte de su hija de apenas un año, cuyo cuerpo fue encontrado en una cañada del sector Los Girasoles.

De acuerdo con las investigaciones, el suceso se produjo el 21 de abril de 2026, cuando el imputado presuntamente le provocó la muerte a la menor por asfixia, en el interior de su residencia.

El proceso investigativo está a cargo del Ministerio Público de la República Dominicana, bajo la dirección de la fiscal Topacio Suero Sierra, del departamento de homicidios.

Trasladó el cuerpo y fingió desaparición

Según el expediente, tras el hecho, el hombre habría colocado el cuerpo sin vida en un bulto y lo arrojó a una cañada cercana.

Posteriormente, regresó a la comunidad e informó que la niña estaba desaparecida, lo que llevó a vecinos a iniciar su búsqueda.

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Horas después, el cadáver fue localizado dentro del bulto, lo que permitió dar aviso inmediato a las autoridades.

Miembros de la Policía Nacional de la República Dominicana, en conjunto con el Ministerio Público, realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El imputado fue arrestado el 23 de abril, en cumplimiento de una orden emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Cargos y proceso judicial

El caso ha sido calificado como homicidio, en violación a artículos del Código Penal Dominicano, así como a la Ley 136-03, que protege a niños, niñas y adolescentes.

La solicitud de prisión preventiva será conocida en las próximas horas, mientras el proceso judicial avanza.