Arrestan al padre de niña hallada sin vida en Los Girasoles

El padre de la niña hallada sin vida en una cañada del sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional, fue arrestado por la Policía Nacional como principal vinculado al caso que ha conmocionado a la sociedad dominicana.

Se trata de Rosi Alfredo Mota Almonte, alias “El Locón Break”, quien fue detenido en cumplimiento de la orden judicial No. 2026-AJ0032-323, emitida por una autoridad competente como parte del proceso investigativo.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, informó que el arresto se produjo a partir de la existencia de indicios que lo relacionan con el fallecimiento de su hija, la infante Ruth Angélica Mota.

Pesqueira expresó el pesar de la Policía Nacional por la trágica muerte de la menor y reiteró el compromiso de esclarecer completamente el hecho, en estricto apego a la ley y al debido proceso.

Asimismo, explicó que, debido a la sensibilidad del caso, los detalles sobre las evidencias y las circunstancias serán dados a conocer por el Ministerio Público en la etapa procesal correspondiente, durante la solicitud de medida de coerción.

El cuerpo de la niña fue encontrado en una cañada del referido sector, hecho que ha generado profunda consternación en la comunidad.