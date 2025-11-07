Santo Domingo.– La Policía Nacional informó que detuvo a varias personas para fines de investigación, en relación con el ataque a tiros perpetrado contra una patrulla policial en el sector Los Girasoles, del municipio Santo Domingo Oeste.

Según las investigaciones preliminares, los detenidos estarían vinculados al alquiler del vehículo Toyota 4Runner, color blanco, placa G448566, utilizado por los cinco delincuentes que protagonizaron el ataque.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando agentes de la Dirección Central de Recuperación de Vehículos Robados y de la Policía Preventiva (C-3) realizaban un operativo conjunto en la calle Los Ríos, próximo al sector Don Panchito, en seguimiento a denuncias sobre actividades delictivas en la zona.

Durante el procedimiento, los agentes avistaron el vehículo en cuestión, cuyos ocupantes emprendieron la huida de manera temeraria, iniciándose una persecución que culminó en un intercambio de disparos. Los agresores, al llegar a la calle Los Arroyos esquina Las Colinas, impactaron otro vehículo y, tras abandonar la 4Runner, realizaron múltiples disparos contra las patrullas actuantes, logrando escapar del lugar.

En la escena fueron colectadas armas de fuego, casquillos de distintos calibres, chalecos antibalas, dispositivos de comunicación, vestimentas y otros artículos, los cuales serán analizados por la Policía Científica para fortalecer la investigación.

La institución del orden reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos, al tiempo que informó que los responsables directos del ataque han sido plenamente identificados y se mantiene activa su localización.

Asimismo, la Policía exhortó a los autores del hecho a entregarse por la vía que consideren pertinente, ya sea a través de sus representantes legales, familiares o autoridades eclesiásticas, para responder ante la justicia y evitar consecuencias mayores.

La institución reafirmó que no descansará hasta lograr la captura de todos los implicados y llevarlos ante los tribunales correspondientes, cumpliendo así su deber de proteger la vida y la tranquilidad de los ciudadanos.