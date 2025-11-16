SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) anunció que desplegará un amplio operativo de supervisión sobre la comercialización de las boletas para los conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny a los fines de proteger los intereses económicos de las personas que asistan a los mismos.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, dijo que con esa medida buscan garantizar la correcta comercialización de las boletas de estos conciertos, programados para los días 21 y 22 de noviembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, de la capital.

Alcántara informó que los departamentos de Inspección y Vigilancia, así como Publicidad y Precios de la entidad que dirige, estarán verificando, desde este viernes y hasta la celebración de los eventos, “todo el proceso de venta en las distintas cadenas de comercialización, con el fin de proteger los intereses económicos de los consumidores”.

Puedes leer: Bad Bunny brilla en los Latin Grammys: cinco premios, incluido álbum del año

Explicó que, como autoridad nacional de vigilancia del mercado, y sujetos a la Ley 358-05, Pro Consumidor procura evitar cualquier práctica que pueda afectar a los ciudadanos interesados en asistir a los referidos conciertos.

Recordó que la institución sostuvo reuniones previas con los actores involucrados para prevenir situaciones que pudieran vulnerar los derechos de los consumidores dominicanos.

“Nos corresponde garantizar que todo se desarrolle en armonía, sin que se vean afectados ni los empresarios, ni las boleterías, ni los consumidores”, manifestó.

Finalmente, el funcionario adelantó que durante los días de presentación del espectáculo los inspectores de Pro Consumidor estarán presentes en las entradas del estadio para supervisar el proceso y asegurar la transparencia en la validación de las boletas.