Santo Domingo. — La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, advirtió que los empresarios y las empresas son responsables de sus actuaciones y que quienes sustraigan recursos del Estado deberán responder ante la justicia.

La magistrada afirmó que el patrimonio público debe ser recuperado en todos los casos. “El patrimonio del Estado hay que recuperarlo sí o sí; cada peso que se roba hay que recuperarlo, porque en cada peso hay una oportunidad de mejorar algún servicio en beneficio de la colectividad”, expresó.

Reynoso también se refirió al abuso de poder, señalando que el ejercicio de la autoridad debe estar orientado al bienestar de la sociedad.

“El poder es para construir un modelo de país; no para abusar, sino para hacer un uso correcto de las funciones en beneficio de la colectividad. Por esta razón, el abuso de poder viene también como un tipo penal”, explicó.

Asimismo, destacó que el nuevo marco legal incorpora la responsabilidad empresarial como un elemento novedoso dentro del sistema penal.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una jornada dirigida a decenas de profesores y técnicos de educación de todo el país, donde la procuradora enfatizó que las escuelas deben ser espacios para formar ciudadanos críticos y comprometidos con los valores democráticos.

“La escuela tiene que ser un centro de formación de un modelo de ser humano respetuoso de la dignidad de las personas, crítico y apegado a los valores que sustentan el contrato social”, sostuvo.

En ese contexto, Reynoso abordó el impacto de la corrupción en la sociedad, citando el planteamiento del filósofo Jean-Jacques Rousseau sobre el contrato social.

“Hay un pacto social que los ciudadanos y el Estado tenemos: yo asumo cierto comportamiento en la sociedad y el Estado me garantiza derechos. Pero la corrupción rompe ese pacto social, y si el pacto social se rompe, se daña la sociedad, se daña la colectividad, porque vivir en sociedad necesita reglas”, afirmó.

La jornada fue encabezada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y contó con la participación de Milagros Ortiz Bosch, directora general de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, y de Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.

Durante su intervención, la procuradora resaltó el papel de la educación como herramienta para transformar la sociedad.

“Como hija de maestro y docente, siempre he creído que la educación no es solo poner en conocimiento de un joven o un adulto un texto. La educación tiene que ser parte esencial en la formación de un modelo de ser humano”, expresó.

Finalmente, indicó que el nuevo código también contempla sanciones para quienes realicen disparos al aire, al tiempo que lo definió como una legislación moderna.

“Es un código de avanzada, que recoge lo mejor del derecho penal de la actualidad”, concluyó.