En la industria del entretenimiento hay nombres que no necesariamente ocupan titulares, pero que sostienen la maquinaria que hace posible los grandes espectáculos.

Uno de ellos es Freddy Santiago, un productor que ha construido, desde la disciplina y la experiencia musical, una plataforma empresarial que hoy conecta a Puerto Rico con mercados como Honduras, Colombia y Venezuela.

En conversación franca con Qué Pasa! Santiago repasa su recorrido, de percusionista del merengue en los años 80 a gestor de eventos internacionales.

¿Cuántos años lleva en el negocio del entretenimiento?

Llevamos alrededor de ocho años como empresa establecida. Este proyecto lo he construido junto a mi esposa, Wanda Sánchez, quien preside la compañía W Event y maneja toda la parte administrativa. Yo me encargo de lo operacional y artístico.

Pero su historia en la música viene de mucho antes…

Claro, eso no se va. Yo vengo de la música desde los años 80. Fui percusionista, toqué con agrupaciones como Oro Negro y también con Bonny Cepeda. Luego formé mi propia orquesta, Los Originales del Merengue, con la que logramos reconocimiento en Puerto Rico, incluso como revelación del año en su momento.

¿Qué recuerda de esa etapa como músico?

Fue una escuela. Grabamos en formato LP, pegamos varios temas, entre ellos uno del dominicano Tony Seval, “El Muerto”, que tuvo gran impacto en Puerto Rico. Esa etapa me dio oído, disciplina y visión. Hoy, como empresario, aplico todo eso.

¿Cómo se da el salto al empresariado?

Comencé manejando booking. Precisamente, Bonny me llama para ayudarle en Puerto Rico y ahí arranca todo hace ocho años. Luego fuimos ampliando: trabajamos con Grupo Manía, y empezamos a abrir mercado fuera.

Hoy opera en varios países. ¿Cómo logra esa expansión?

Por confianza. Hicimos un trabajo en La Ceiba, en Honduras, y les gustó tanto la forma en que operamos que nos pidieron seguir. De ahí se corrió la voz. Hemos trabajado con municipios, carnavales, festivales… Cuando tú cumples, te vuelven a llamar.

Freddy Santiago y El Chaval de la Bachata.

¿Cuáles artistas ha llevado recientemente?

Ahora mismo estamos trabajando presentaciones de Bonny Cepeda, Los Hijos de Rubby, La Makina, Josie Esteban y La Patrulla 15, Joseph Fonseca, El Chaval de la Bachata y Farruko, entre otros. Para mí es un placer poder conectar esos talentos con nuevos públicos.

¿Cuál es la clave para sostener esa confianza institucional?

La seriedad. Nosotros trabajamos todo de manera formal, electrónica, con contratos claros. El artista llega y tiene todo resuelto. Eso genera seguridad, tanto para el cliente como para el talento.

¿Cuántos eventos realiza al año en Puerto Rico?

Trabajamos festivales, conciertos y eventos corporativos. He producido espectáculos importantes, incluso en escenarios grandes como el Coca-Cola Music Hall. Mi primer evento grande fue con Rubby Pérez, después de más de diez años sin presentarse en Puerto Rico.

Industria en transformación

Viene de la vieja escuela. ¿Cómo compara el negocio de antes con el actual?

La base de antes me dio la experiencia. Hoy todo es más tecnológico, pero si no tienes el conocimiento, te caes. Yo trabajo en híbrido: experiencia + tecnología. No puedes soltar la raíz.

¿Las redes sociales han cambiado el juego?

Las redes amplifican, pero no crean talento. Un artista como El Chaval es lo que es por su trabajo, no por Instagram. Las plataformas ayudan a capitalizar lo que ya sembraste.

Entonces, ¿la música sigue siendo impredecible?

Totalmente. Tú nunca sabes dónde está el éxito. Hay artistas que explotan de repente y otros que no conectan. Eso no ha cambiado.

¿Qué viene para Freddy Santiago y su empresa?

Seguir expandiendo, consolidando mercados y representando artistas con responsabilidad. Estamos trabajando en nuevos acuerdos y pronto haremos anuncios oficiales.

En una industria donde muchos apuestan al golpe de suerte, Fredy Santiago defiende la constancia, el conocimiento y la estructura como pilares. Su historia no es solo la de un empresario, sino la de un músico que entendió que, detrás del escenario, también se construyen carreras.