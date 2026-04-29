El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, el lunes 20 de abril de 2026, en Hannover, Alemania. (AP Foto/Martin Meissner)

São Paulo.– El Senado de Brasil rechazó este miércoles la nominación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para el Supremo Tribunal Federal, en una decisión considerada inédita en más de 132 años.

La votación refleja tensiones entre el Poder Ejecutivo y sectores del Legislativo, en un contexto en el que el mandatario impulsa su proyecto político de cara a un nuevo proceso electoral.

Únicamente 34 senadores votaron a favor de la llegada de Jorge Messias, procurador general de Brasil desde 2023 al máximo tribunal. En cambio, otros 42 rechazaron su designación. Muchos de los opositores a la candidatura de Messias celebraron el resultado en el pleno, incluido el senador Flávio Bolsonaro, aspirante presidencial.

Messias, quien también trabajó para la expresidenta Dilma Rousseff, necesitaba 41 votos para su aprobación.

El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, abogó abiertamente por otro candidato antes de que Lula eligiera a Messias. La prensa brasileña ha reportado desde hace meses un enfrentamiento entre el senador y Lula por no elegir al exsenador Rodrigo Pacheco.

Creomar de Souza, analista político de Dharma Political Risk and Strategy, una firma de consultoría de riesgo y estrategia política con sede en Brasilia, dijo que Lula ha tenido dificultades para trabajar con el Poder Legislativo desde que regresó al cargo, y que el rechazo a Messias es un claro ejemplo.

También te puede interesar:

“Esta disputa en torno a Messias implicó ponerlo en una posición difícil. El gobierno anunció que era él y luego tardó en presentar la nominación formal. Después, el proceso de votación no incluyó una coordinación real”, dijo de Souza. “Quedó demasiado expuesto, no hubo una defensa eficiente y el resultado no podía ser diferente”.

Lula, quien buscará la reelección en octubre para un cuarto mandato no consecutivo, eligió a Messias para tomar el lugar de Luís Roberto Barroso, quien renunció en noviembre. El máximo tribunal de Brasil ha funcionado con 10 integrantes desde entonces.

Messias, de 46 años, había recibido previamente la aprobación de una comisión del Senado, pero el pleno discrepó en una votación secreta. Messias fue el tercer nominado de Lula al máximo tribunal durante este mandato.

Además de Lula, otros miembros del tribunal hicieron campaña abiertamente a favor del procurador general, quien también intentó recabar votos entre legisladores de fe evangélica como él.

El presidente de Brasil tendrá que nominar a otro candidato, que deberá someterse al mismo escrutinio antes de que el Senado vuelva a votar.

La última vez que el Senado de Brasil rechazó a un nominado para el máximo tribunal fue en 1894, cuando el segundo presidente del país, Floriano Peixoto, estaba en plena disputa con los legisladores.