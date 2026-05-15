Banco Popular aumentará tarifas en cuentas y tarjetas de débito

El Banco Popular Dominicano aplicará un incremento en las comisiones y cargos de varios de sus productos de banca personal, de acuerdo con su nuevo tarifario que entrará en vigencia el próximo 13 de junio de 2026.

Los ajustes modifican los valores establecidos en el documento previo del 13 de abril de este año. En el segmento de cuentas corrientes, el cargo mensual por manejo de la Cuenta Corriente Transaccional pasará de RD$100 a RD$110.

Asimismo, la tarifa por el uso de la tarjeta de débito física en las cuentas Tradicional, Transaccional y Nómina se elevará de RD$65 a RD$75 mensuales, mientras que en la Cuenta Prime el costo mensual del plástico Platinum subirá de RD$65 a RD$76.

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Tarifario de cuenta corriente del Popular.

Las cuentas de ahorro en moneda nacional también registrarán variaciones. Los usuarios de las cuentas Ahorro Popular, San Popular, Infantil y de Nómina asumirán un alza de RD$65 a RD$75 en la comisión mensual por uso de tarjeta de débito, y el costo de renovación anual de dicho plástico aumentará de RD$65 a RD$100 en estos mismos productos.

Nuevas tarifas del Popular

El tarifario estipula además un incremento en la penalización por debajo del balance mínimo en la Cuenta Débito Popular (no disponible para clientes nuevos), la cual variará de RD$55 a RD$100.

En lo relativo a servicios operativos de estas cuentas, la emisión de una nueva libreta de ahorros por concepto de pérdida o deterioro opcional subirá de RD$300 a RD$350.

Para las cuentas de ahorro en moneda extranjera, el cargo mensual por descender del balance mínimo en dólares aumentará de US$12 a US$15.

De igual forma, la comisión por cheques devueltos en esta moneda se fijará en US$85, frente a los US$75 anteriores, y el costo por emisión de cheques bancarios se elevará de US$100 a US$110, y de EUR$100 a EUR$110 en el caso de las cuentas en euros.

En el renglón general de tarjetas de débito, la reposición de los plásticos Clásica y Platinum por pérdida o deterioro tendrá un costo de RD$250, incrementándose desde los RD$200 vigentes.

Respecto a los canales alternos, las transacciones de retiro en cajeros automáticos de otras entidades locales a través de la Red ATH subirán de RD$65 a RD$75, y el cargo por reclamos desfavorables u objeciones no procedentes aumentará de RD$300 a RD$450.

La entidad financiera mantendrá sin variaciones los montos de apertura mínimos de sus cuentas principales, tales como los RD$5,000 requeridos para la Cuenta Corriente Tradicional y los RD$500 para la Cuenta Ahorro Popular, al igual que las condiciones de gratuidad de la Cuenta Digital Libre en sus operaciones digitales.

Las tasas de interés para financiamiento en pesos en la mayoría de las tarjetas de crédito se mantienen fijadas en un 60% anual, y las comisiones por mora para préstamos de consumo y comerciales continuarán en 5% y 5.25% sobre la cuota vencida, respectivamente.