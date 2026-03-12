Proyectarán juego entre RD y Corea en el malecón de la capital

Santo Domingo.– La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, anuncio la transmisión en pantalla gigante del partido entre República Dominicana y Corea, correspondiente al Clásico Mundial de Béisbol, este viernes a las 6:30 de la tarde.

La proyección se realizará en la Plaza Santo Domingo, ubicada en la intersección de las avenidas George Washington y Abraham Lincoln, donde los capitaleños podrán disfrutar del encuentro al aire libre.

La iniciativa surge luego de la gran asistencia registrada durante la transmisión del juego entre República Dominicana y Venezuela, por lo que las autoridades buscan repetir la experiencia con los fanáticos del béisbol.

El evento contará con pantallas gigantes, seguridad, baños y puestos de comida y bebida para los asistentes.

Carolina Mejía invitó a los ciudadanos a asistir con banderas e indumentarias del equipo dominicano para apoyar a la selección nacional.

El equipo de República Dominicana avanzó a la segunda ronda del torneo con récord de cuatro victorias sin derrotas, tras imponerse a Venezuela, Israel, Países Bajos, Panamá y Nicaragua.