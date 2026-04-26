Esta imagen publicada por el Frente de Liberación de Azawad muestra milicianos en las calles de Kidal, en el norte de Mali, el sábado 25 de abril de 2026. (Frente de Liberación de Azawad/ ViaAP)

Dakar, Senegal.– El ministro de Defensa de Mali murió durante la ofensiva en la que fuerzas yihadistas y grupos rebeldes tomaron ciudades y bases militares en distintas zonas del país, según informó un oficial militar y confirmaron otras dos fuentes este domingo.

De momento no ha habido comentarios del gobierno de Mali.

“Desafortunadamente, el ministro de Defensa, el general Sadio Camara, fue asesinado durante el ataque contra su casa ayer (sábado)”, dijo un funcionario militar que habló bajo condición de anonimato porque no tenía permiso para hablar con los medios.

Otras dos personas, un líder de la sociedad civil y un miembro de seguridad, confirmaron la información.

Separatistas e islamistas se unieron el sábado para lanzar uno de los mayores ataques coordinados contra el ejército maliense en la capital y en varias otras ciudades, dejando al menos 16 heridos.

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Los separatistas llevan años combatiendo para crear un Estado independiente en el norte de Mali, mientras que militantes alineados con Al Qaeda y el Estado Islámico han combatido al gobierno durante más de una década.

Las tropas malienses y mercenarios rusos se retiraron de la ciudad norteña de Kidal tras los ataques, sostuvieron los rebeldes el domingo.

Un portavoz del Frente de Liberación de Azawad, o FLA, un grupo separatista liderado por tuareg, apuntó que las tropas rusas y del ejército maliense se retiraron de la ciudad después de que se alcanzó un acuerdo para su salida pacífica.

“Kidal es declarada libre”, proclamó el portavoz del FLA, Mohamed El Maouloud Ramadan.

El ejército de Mali no respondió a las solicitudes de comentarios, pero en una declaración anterior afirmó que estaba “rastreando a grupos armados terroristas en Kidal”.

Los separatistas llevan años combatiendo para crear un Estado independiente en el norte de Mali. Kidal había servido como bastión de la rebelión antes de ser tomada por fuerzas del gobierno de Mali y mercenarios rusos en 2023. Su captura marcó una importante victoria simbólica para la junta y sus aliados rusos.

Fue la primera vez que los separatistas colaboraron con el JNIM, un grupo vinculado a Al Qaeda que también se atribuyó los ataques del sábado contra el aeropuerto internacional de Bamako y otras cuatro ciudades, incluida Kidal, en el centro y norte de Mali.

“Esta operación se está llevando a cabo en asociación con el JNIM, que también está comprometido a defender al pueblo contra el régimen militar en Bamako”, expresó Ramadan.

Wassim Nasr, especialista del Sahel y investigador principal en el centro de estudios de seguridad Soufan Center, aseguró que la coordinación entre los dos grupos, así como el llamado explícito a que el ejército ruso se vaya, es nueva.

“La coordinación, realizar ataques en todo el país al mismo tiempo, una coordinación real a nivel militar pero también a nivel político porque ambos grupos reconocieron que trabajaron juntos, esto es una primicia”, aseveró Nasr.

El portavoz del gobierno de Mali, el general Issa Ousmane Coulibaly, dijo en la televisión estatal a última hora del sábado que 16 personas resultaron heridas, incluidos civiles y personal militar, y que varios rebeldes murieron. No proporcionó un número de muertos.

El gobernador del distrito de Bamako, Abdoulaye Coulibaly, anunció un toque de queda nocturno de tres días, de 9 p.m. a 6 a.m.

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental ha condenado los ataques y llamó a “todos los estados, fuerzas de seguridad, mecanismos regionales y poblaciones de África Occidental a unirse y movilizarse en un esfuerzo coordinado para combatir este flagelo”.

Los separatistas llamaron a Rusia a “reconsiderar su apoyo a la junta militar en Bamako, cuyas acciones han contribuido al sufrimiento de la población civil”.

Tras golpes militares, las juntas en Mali, Níger y Burkina Faso se alejaron de sus aliados occidentales y recurrieron a Rusia en busca de ayuda para combatir a los islamistas. Pero la situación ha empeorado en los últimos tiempos, con un número récord de ataques por parte de militantes. Las fuerzas gubernamentales también han sido acusadas de matar a civiles que sospechan de colaborar con los insurgentes.

En 2024, un grupo vinculado a Al Qaeda se atribuyó un ataque contra el aeropuerto de Bamako y un campo de entrenamiento militar en la capital, matando a decenas de personas.

Ulf Laessing, jefe del programa del Sahel en la Fundación Konrad Adenauer, destacó que si bien los ataques fueron un duro golpe para la credibilidad de los socios rusos de Mali, es poco probable que el JNIM tome el control de Bamako en el corto plazo debido a la oposición de la población local.

“Los ataques son un duro golpe para Rusia, ya que los mercenarios no tenían inteligencia sobre los ataques y no pudieron proteger las principales ciudades. Han empeorado innecesariamente el conflicto al no distinguir entre civiles y combatientes”, dijo Laessing.