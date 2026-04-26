Embajadora Leah Campos se reúne con el Dr. Fadul en medio de debate

Santo Domingo. – La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, informó que sostuvo una reunión con el doctor José Ernesto Fadul, en la que abordaron el uso de protocolos naturales para tratar a niños con autismo, en medio de la controversia local sobre este tipo de prácticas.

A través de una publicación en redes sociales, la diplomática expresó: “Tuve una cordial reunión con el Dr. Fadul y conocí su noble compromiso de ayudar a las familias con niños autistas a encontrar alivio mediante protocolos naturales”.

Indicó que durante el encuentro conversaron sobre los esfuerzos del secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS), Robert F. Kennedy Jr., para apoyar a padres y familias que buscan opciones de atención médica más allá del uso de fármacos, en el marco del mandato “Make America Healthy Again (MAHA)”.

La embajadora agregó que acordó involucrar al secretario Kennedy y a su equipo para compartir mejores prácticas regulatorias del HHS con la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah.

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Según explicó, estas prácticas buscan brindar a los padres más opciones, “desde cambios en la nutrición hasta remedios naturales, con el fin de ayudar a aliviar afecciones como el autismo”.

Contexto de controversia

Este encuentro se enmarca en un momento en que los servicios ofrecidos por el doctor Fadul han estado bajo escrutinio público en República Dominicana, tras cuestionamientos sobre la validez científica de los tratamientos alternativos que promueve para el autismo.

La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) ordenó el cese inmediato de la manipulación, reenvasado y etiquetado de productos sujetos a regulación sanitaria en el consultorio del médico investigado.

El informe también establece incumplimientos a la Ley General de Salud 42-01 y el decreto 246-06, al evidenciar la incompatibilidad entre el ejercicio médico y la dispensación de medicamentos en consultorios, así como fallas en la trazabilidad y manejo de fármacos.

El tema también cobró notoriedad luego de denuncias presentadas por la periodista Nuria Piera, quien ha expuesto testimonios y cuestionamientos sobre los métodos utilizados y sus posibles riesgos, lo que ha intensificado el debate público.