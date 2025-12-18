Pueblo Nuevo y Renacer vencen en el Clásico Boyón Domínguez

Los pilares que fueron determinantes en la victoria del club Pueblo Nuevo en el Clásico Boyón Domínguez. Desde la izquierda, Euri Ozuna, Richard Mejía y Cristian Pinales.
Los clubes Pueblo Nuevo y Renacer triunfaron en el Clásico de basket Boyón Domínguez que tiene una dedicación especial a Fernando Gerardido y en la que se disputa la Copa Banreservas.
Los dos encuentros fueron celebrados en el polideportivo del club Mauricio Báez del sector de Villa Juana, sede del Clásico Boyón.
Magistral
Euri Ozuna fue clave con 24 puntos y 14 rebotes para que el club Pueblo Nuevo se impusiera a la escuadra del club Rosa Duarte 74 por 73.
Euri fue escoltado por Richard Mejía con 18 puntos, 2 rebotes e igual número de asistencias y Albert Gutiérrez, anotó 11.
Por los derrotados Luis Recio 17 Arffeny Pérez, 14.
Clave
Yeison Rosario fue pieza determinante para que el club Renacer derrotara a Los Hidalgos 53 puntos por 50.
Junto a Yeison se destacaron en la ofensiva Saniel Montero, 11 y Rarnier Montero, 10.
Por los vencidos, Erick Díaz, 15 y Darwin Pozo, 8.
Clásico sigue hoy
Los partidos de esta tarde comenzando a las seis son Manganagua frente a San Carlos y luego Rottweiler contra Maranatha.
Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.
