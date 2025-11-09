Punta Cana. – El próximo 12 de noviembre se inaugurará “Punta Cana Free Trade Zone” (PCFTZ), un novedoso proyecto de zona franca, con inversión superior a US$200 millones, que integra actividades logísticas aéreas y marítimas, un centro dedicado a la innovación y desarrollo tecnológico y un servicio para mantenimiento y reparación de aeronaves.

El acto de lanzamiento de esta iniciativa del Grupo Puntacana, contará con la presencia del presidente Luis Abinader. El innovador proyecto, marcará un nuevo hito en el desarrollo de la región Este y es una innovadora propuesta empresarial en América Latina y el Caribe promovida por el Grupo Puntacana (GPC).

Con una extensión total de 742,616 metros cuadrados, Punta Cana Free Trade Zone integrará operaciones logísticas aéreas, marítimas y terrestres, así como espacios corporativos para el Punta Cana Hub, un centro dedicado a la innovación y desarrollo de empresas fintech y tecnológicas.

Además, el complejo incluirá una instalación de mantenimiento y reparación de aeronaves (MRO), que será la primera de su tipo en el país.

El PCFTZ generará más de 10,000 empleos directos e indirectos, consolidando a Punta Cana y a la República Dominicana como líderes regionales en comercio, innovación y atracción de inversión extranjera.

El Centro Logístico Aéreo, Marítimo y Terrestre, que ocupará 265,518 m² de terreno y 75,000 m² de construcción, permitirá manejar operaciones de importación, exportación, transbordo y paquetería, fortaleciendo la infraestructura logística nacional.

La instalación contará con tecnología de punta, incluyendo máquinas de rayos X de visión doble y sistemas de verificación de contenedores, garantizando altos estándares de seguridad y eficiencia.

En su fase final, podrá movilizar hasta 430 toneladas de carga aérea con cinco posiciones de rampa para aeronaves de cuerpo ancho, alcanzando hasta 108 toneladas por avión, dependiendo de la configuración.

En 2022, se firmó un acuerdo con la multinacional DP World, líder global en soluciones logísticas, para desarrollar de manera conjunta un Centro Logístico Multimodal, que conectará las rutas de carga aérea, terrestre y marítima en una sola plataforma integrada.

Asimismo, en 2025, FL Technics, empresa europea especializada en servicios aeronáuticos, anunció una inversión en el proyecto, de US$70 millones para la construcción de la primera instalación MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) independiente en la República Dominicana.

Este moderno centro estará equipado con tecnología de mantenimiento de última generación y contará con personal local capacitado por expertos internacionales, operando con las normas de la Federal Aviation Administration (FAA) de los Estados Unidos y organizaciones aeronáuticas internacionales.

El Punta Cana Free Trade Zone representa una apuesta visionaria por la diversificación económica, la innovación tecnológica y la expansión de la conectividad regional. Su inauguración el 12 de noviembre simboliza un nuevo capítulo en el desarrollo de Punta Cana y la provincia La Altagracia; y también una importante iniciativa en el posicionamiento de la República Dominicana como hub logístico, tecnológico y aeronáutico del Caribe.