¿Sabes de dónde viene tu café? Así se cultivan los granos más populares

Redaccion .- El consumo mundial de café se sostiene, en gran medida, sobre dos especies que dominan la producción internacional: Coffea arabica y Coffea canephora, mejor conocida como Robusta. Aunque existen más de un centenar de variedades, estas dos concentran casi la totalidad del mercado y definen los perfiles de sabor más reconocidos en la industria.

Robusta: el grano resistente que impulsa el café soluble

El Robusta representa cerca del 30 % de la producción mundial. Su nombre no es casual: se trata de una planta de cultivo rudo, adaptable y menos vulnerable a plagas, en parte por su alto contenido de cafeína, que actúa como defensa natural.

Los granos suelen ser más redondeados, con menor cantidad de aceites y un sabor que destaca por su intensidad, amargor y notas terrosas. Por estas características, es el tipo de café más utilizado en la elaboración de solubles y granos instantáneos, donde se busca fuerza y estabilidad en el sabor.

Arábica: la variedad premium de los amantes del café

Considerado el grano más apreciado por baristas y expertos, el Arábica domina alrededor del 70 % del mercado global. Originario de zonas montañosas de Etiopía —según registros históricos y relatos que lo sitúan ya en uso desde el siglo XII—, se reconoce por su aroma complejo, suavidad y notas dulces que pueden recordar al chocolate o la fruta.

Además de poseer menos cafeína (alrededor del 1.5 %), el Arábica contiene casi el doble de azúcares y un 60 % más de lípidos que la variedad Robusta, elementos que influyen directamente en su sabor más amable y equilibrado.

Sus granos suelen ser más alargados y planos, con una textura más aceitosa que aporta profundidad y elegancia en taza.

https://storage.googleapis.com/incapto-production-web-storage/wp-content/uploads/2024/07/f5229256-diferencia-granos-de-cafe-arabica-y-robusta.jpg

¿Solo dos? La presencia discreta de Liberica

Aunque minoritaria, existe una tercera especie que también participa en el comercio internacional: la Liberica, que apenas alcanza un 2 a 3 % del mercado. Se distingue por su carácter aromático inusual, con matices frutales y un regusto intenso, lo que la convierte en una opción más exótica para quienes buscan sabores fuera de lo convencional.

Diferencias principales entre Arábica y Robusta

https://fnb.coffee/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Difference-Between-Robusta-and-Arabica-Coffee-Beans-1920-x-1080-r684p9v82jib1j7jb4fg1yb02uv642hpcc5qni4b9c.webp
  • Forma del grano:
    • Arábica: ovalado y plano, más aceitoso.
    • Robusta: pequeño y redondeado.
  • Perfil de sabor:
    • Arábica: dulce, aromático y con acidez agradable.
    • Robusta: fuerte, amargo y terroso.
  • Contenido de cafeína:
    • Arábica: 1.5 %.
    • Robusta: 2.7 %.
  • Condiciones de cultivo:
    • Arábica: requiere mayor altitud y cuidados específicos.
    • Robusta: crece en diversos ambientes y produce más.
https://www.lavazzausa.com/es/recipes-and-coffee-hacks/diferencia-entre-los-tipos-de-cafe-arabica-y-robusta/_jcr_content/root/cust/customcontainer/customcontainer_copy/customcontainer_1459356596/customcontainer_copy/image_351728170.coreimg.jpeg/1660638170605/d-m-arabica-and-robusta-small-04.jpeg

¿Cuál elegir?

No existe una respuesta definitiva. El Arábica es generalmente catalogado como el de mayor calidad, mientras que el Robusta aporta intensidad y cuerpo, elementos muy valorados en ciertas preparaciones, especialmente en espressos y mezclas industriales.

Muchas marcas optan por combinarlos, obteniendo cafés que equilibran suavidad y fuerza. La elección final depende del gusto de cada consumidor y del tipo de bebida que prefiera preparar.

TEMAS: #Cafe
Maholi Albuez, Directora de Cierre editorial de El Nacional. Formada en periodismo y redes en la Universidad del Caribe (UNICARIBE), ha complementado su preparación con estudios de Locución , Doblaje y Voz Comercial en la Escuela Otto Rivera. Además, ha fortalecido sus competencias lingüísticas con formación en portugués en el Instituto Federal de São Paulo Brasil y en inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano. En el ámbito digital, se especializó en Email Marketing y Marketing de Contenido a través de Edutin Academy, una institución educativa virtual con sede en Delaware, Estados Unidos.