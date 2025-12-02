Redaccion .- El consumo mundial de café se sostiene, en gran medida, sobre dos especies que dominan la producción internacional: Coffea arabica y Coffea canephora, mejor conocida como Robusta. Aunque existen más de un centenar de variedades, estas dos concentran casi la totalidad del mercado y definen los perfiles de sabor más reconocidos en la industria.

Robusta: el grano resistente que impulsa el café soluble

El Robusta representa cerca del 30 % de la producción mundial. Su nombre no es casual: se trata de una planta de cultivo rudo, adaptable y menos vulnerable a plagas, en parte por su alto contenido de cafeína, que actúa como defensa natural.

Los granos suelen ser más redondeados, con menor cantidad de aceites y un sabor que destaca por su intensidad, amargor y notas terrosas. Por estas características, es el tipo de café más utilizado en la elaboración de solubles y granos instantáneos, donde se busca fuerza y estabilidad en el sabor.

Arábica: la variedad premium de los amantes del café

Considerado el grano más apreciado por baristas y expertos, el Arábica domina alrededor del 70 % del mercado global. Originario de zonas montañosas de Etiopía —según registros históricos y relatos que lo sitúan ya en uso desde el siglo XII—, se reconoce por su aroma complejo, suavidad y notas dulces que pueden recordar al chocolate o la fruta.

Además de poseer menos cafeína (alrededor del 1.5 %), el Arábica contiene casi el doble de azúcares y un 60 % más de lípidos que la variedad Robusta, elementos que influyen directamente en su sabor más amable y equilibrado.

Sus granos suelen ser más alargados y planos, con una textura más aceitosa que aporta profundidad y elegancia en taza.

¿Solo dos? La presencia discreta de Liberica

Aunque minoritaria, existe una tercera especie que también participa en el comercio internacional: la Liberica, que apenas alcanza un 2 a 3 % del mercado. Se distingue por su carácter aromático inusual, con matices frutales y un regusto intenso, lo que la convierte en una opción más exótica para quienes buscan sabores fuera de lo convencional.

Diferencias principales entre Arábica y Robusta

Forma del grano: Arábica: ovalado y plano, más aceitoso. Robusta: pequeño y redondeado.

Perfil de sabor: Arábica: dulce, aromático y con acidez agradable. Robusta: fuerte, amargo y terroso.

Contenido de cafeína: Arábica: 1.5 %. Robusta: 2.7 %.

Condiciones de cultivo: Arábica: requiere mayor altitud y cuidados específicos. Robusta: crece en diversos ambientes y produce más.



¿Cuál elegir?

No existe una respuesta definitiva. El Arábica es generalmente catalogado como el de mayor calidad, mientras que el Robusta aporta intensidad y cuerpo, elementos muy valorados en ciertas preparaciones, especialmente en espressos y mezclas industriales.

Muchas marcas optan por combinarlos, obteniendo cafés que equilibran suavidad y fuerza. La elección final depende del gusto de cada consumidor y del tipo de bebida que prefiera preparar.