Santo Domingo.– La selección de la República Dominicana comenzó una vez más bien caliente y rápidamente domina 7-0 a Corea del Sur en la tercera entrada del partido de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, tras un explosivo inicio ofensivo encabezado por Vladimir Guerrero Jr..

El inicialista dominicano anotó la primera carrera del encuentro luego de una ofensiva temprana del conjunto quisqueyano, lo que desató la euforia tanto en el estadio como entre los fanáticos que siguen el partido desde distintos puntos del país.

El combinado dominicano amplió rápidamente la ventaja hasta colocar el marcador 3-0 en la segunda entrada, tomando el control del juego en su intento por avanzar a las semifinales del torneo internacional.

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La alineación presentada por la escuadra dominicana para este decisivo compromiso incluye a figuras de primer nivel de las Grandes Ligas como:

2B – Ketel Marte

LF – Juan Soto

1B – Vladimir Guerrero Jr.

3B – Manny Machado

DH – Junior Caminero

CF – Julio Rodríguez

C – Agustín Ramírez

SS – Geraldo Perdomo

P – Cristopher Sánchez