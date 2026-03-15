Miami, Florida.-El mejor bateador de las Grandes Ligas y capitán de los Estados Unidos, Aaron Judge dijo que este tipo de enfrentamientos que vivirá contra República Dominicana en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol será un sueño de niño cumplido.

Judge dijo: “Desde niño en nuestros parques soñamos con este tipo de escenarios, será como jugar en el (backyard football), será grandioso salir al terreno, estoy muy excitado”.

Mientras que el veterano Bryce Harper coincidió que será un partido muy divertido por la gran cantidad de talento en ambas escuadras.

“Nos enfrentaremos dos de los mejores equipos del Clásico, esto hay que disfrutarlo”, dijo Harper.

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De igual forma, Bobby Witt Jr. afirmó que tratará de disfrutarse el momento al máximo y dar lo mejor en el terreno de juego.

Este será el cuarto entrenamiento entre República Dominicana y Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.

La serie particular la domina República Dominicana 2-1.